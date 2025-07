MS ganha plataforma digital com mais de 700 conteúdos culturais disponíveis

De forma inédita, já está no ar a 1ª plataforma digital de documentação, registro, memória e patrimônio de Mato Grosso do Sul, voltado para a economia criativa e cultural do Estado. O ‘e-Criativo: Plataforma de Documentação e Memória, que reúne os mais diversos materiais para públicos ligados a cultura.

A plataforma foi realizada por meio da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura de MS e Fundação de Cultura de MS.

A iniciativa nasceu como parte das pesquisas e estudos do doutor, pós-doutorando em Administração, produtor cultural e pesquisador referência em Economia Criativa, Dr. Adriano Castro. Há mais de 13 anos Castro tem atuado nas áreas de pesquisa e análise de políticas culturais, em especial a dimensão econômica da cultura, patrimônio e transversalidades. O idealizador do projeto também é autor de livros e inúmeras publicações em periódicos nacionais e internacionais.

“O ‘e-Criativo’ é uma iniciativa no campo da pesquisa e memória, compreendendo documentação, identificação, levantamento e formação de base de dados de estudos e materiais que constituem os principais setores da Economia Criativa e da Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto foi precedido de rigoroso levantamento em bases de dados sobre o tema, e empírico de práticas e experiências – individuais ou em grupos – de empreendedores criativos que atuam em, ao menos, uma das 4 grandes áreas da Economia Criativa: criações funcionais; mídias; artes e patrimônio”, detalha Castro.

Castro revela ainda que desde 2016 o projeto almejou mapear essas iniciativas, espaços e conteúdos e catalogá-los, sejam acadêmicos, sejam de prospecção mercadológica com vistas ao apoio à elaboração de políticas públicas para os setores.

Plataforma oferece acesso gratuito a mais de 700 conteúdos

O projeto busca descentralizar e democratizar o acesso de conteúdos relacionados a Economia Criativa e Cultura de MS a acadêmicos, pesquisadores, produtores culturais, empreendedores e profissionais da cultura; subsidiando-os com informações e conhecimentos sobre temáticas que circunscrevem as diferentes linguagens das artes.

O acervo documental da plataforma reúne catálogos, relatórios, livros, artigos, publicações acadêmicas, resumos e outros materiais. O portal conta atualmente com mais de 700 conteúdos hipermídias, o qual compreende ainda palestras, aulas, vídeos, etc.

“Desde que lançamos o ‘e-Criativo’, a plataforma já obteve mais de 20 mil acessos e mais de 10 mil downloads de material. Isso reforça o poder de descentralização e democratização de acesso à produção de conteúdos sobre a trajetória cultural de Mato Grosso do Sul”, destaca o doutor Adriano Castro.

O portal tem design leve e de fácil acesso. Os diferentes tipos de materiais são organizados de forma minuciosa pelo idealizador do projeto; assim, ao acessar o portal o usuário tem a possibilidade de navegar pelas abas ‘artigo’, ‘relatório’, ‘projeto’, ‘TCC’, ‘livro’, ‘resumo’, ‘multimídias’ e outras possibilidades. São centenas de conteúdos e novos aprendizados há apenas um clique! A plataforma web está disponível em www.portalecriativo.com.br/ e o acesso é gratuito via login inicial.

