MS ao Vivo de julho traz Diogo Nogueira e Ton Alves no dia 14

O MS ao Vivo no próximo dia 14 de julho vai inundar o Parque das Nações Indígenas de puro samba. Subirá ao palco o músico Diogo Nogueira com seu novo show, e para a abertura, apresenta-se o músico Ton Alves. A entrada é gratuita e os shows começam às 17 horas. O projeto é uma realização do Sesc-MS, Setesc, Fundação de Cultura e Governo de MS.

Diogo Nogueira

O músico apresenta no MS ao Vivo o seu novo show, que vem circulando o país. Além de novas leituras para os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, Diogo traz o samba de roda da Bahia para o palco e o melhor do cancioneiro popular brasileiro. Indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque, de Zeca Pagodinho a Tim Maia, tudo começa e acaba em samba!

O repertório do novo espetáculo de Diogo Nogueira abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções de seu recente lançamento, o álbum de inéditas “Sagrado”, resgatando as raízes do samba e do cantor.

Diogo Nogueira é um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade. Filho do lendário João Nogueira, ele canta o samba, a música pulsante, popular e alegre, sinônimo da cultura brasileira. Artista multifacetado, Diogo é cantor, compositor, instrumentista e também personalidade da TV e do rádio.

Foi indicado ao LATIN GRAMMY por TODOS os seus álbuns e foi vencedor na categoria “Melhor Álbum de Samba” e “melhor canção brasileira” em diferentes anos. Sua discografia rendeu mais de dois milhões de álbuns vendidos, sendo seis CDs de Ouro, três DVDs de Ouro, dois DVDs de Platina e um de Platina Dupla.

Completando 15 anos de carreira, Diogo lançou no final do ano passado um álbum gravado ao vivo no Rio de Janeiro, no icônico Pão de Açúcar, chamado “Ao Vivo no Noites Cariocas”, com sucessos populares e clássicos do samba. O trabalho foi amplamente elogiado pelo público, artistas e críticos, confirmando seu lugar como uma grande estrela da música brasileira. Agora, Diogo lançou seu oitavo álbum de estúdio, “Sagrado”, com músicas inéditas e vem rodando o Brasil com esse novo show.

Ton Alves

Ton Alves é um apanhado de MPB/Pop e Black Music, estilos que inspiraram o artista a criar o EP que veio mudar sua vida, “Bad in House” foi um disco e um espetáculo com uma atmosfera sensitiva sonora única e cheia de emoções.

Um projeto que trouxe muita notoriedade, deixando Ton Alves em evidência nos maiores sites especializados em música brasileira, acarretando em milhares de streamings com o seu single “Nada Em Comum” (feat com a cantora Marina Peralta).Esse sucesso o fez dividir o palco com grandes nomes da música como, por exemplo, Milton Nascimento e SILVA.

Muitas águas rolaram desde então, Ton mudou, a vida mudou e óbvio: a sua música também mudou. O artista de hoje está mais voltado a referências brasileiras, com um apanhado de R&B, Jazz e Pop. Circulando com sua uma nova tour #MATCH, Ton Alves aposta na renovação, proporcionando um show cheio de energia e conexão com o público.

