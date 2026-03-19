Mostra Sesc de Teatro e Circo reúne espetáculos gratuitos e movimenta Campo Grande

A abertura, no dia 25, quarta-feira, às 19h, fica por conta de “Mentis Prodigium”, espetáculo de mentalismo idealizado e apresentado por Rick Thibau (MS). Com forte interação com o público, a apresentação propõe experimentos que exploram os limites da mente humana entre o real e o imaginário.

No dia 26, quinta, também às 19h, será encenado “Idade é um sentimento”, com Gabriela Munhoz e Paola Kirst, sob direção de Camila Bauer (RS). Inédito no Brasil, o espetáculo parte de um texto premiado da autora Haley McGee e convida o público a refletir sobre o tempo, as escolhas e os caminhos da vida.

A programação segue no dia 27, às 19h, com “Eyja: primeira parte, a ilha”, da Multifoco Cia de Teatro (RJ), que mistura teatro e circo em uma narrativa sensorial marcada por acrobacias, música e recursos de acessibilidade, como a audiodescrição integrada à cena.

Encerrando a mostra, no sábado, 28, às 16h, a companhia apresenta “Alma”, espetáculo que acompanha a trajetória de uma mulher em busca de reconexão consigo mesma em meio à rotina acelerada, abordando temas como identidade e presença.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis pela plataforma Sympla.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.