Mostra “Filmes de Campo Grande” abre inscrições para curtas-metragens locais

O coletivo de cinema “A Boca Filmes”, iniciativa voltada à valorização da produção audiovisual campo-grandense, está com novidade para os realizadores da cidade. A partir deste sábado (20), estão abertas as inscrições para a próxima edição da mostra Filmes de Campo Grande, que acontecerá no dia 22 de maio, na Capivas Cervejaria.

Os interessados podem inscrever seus curtas-metragens até o dia 10 de maio, por meio do formulário disponível no perfil oficial do projeto nas redes sociais. Todos os filmes enviados passarão a integrar o banco de dados d’A Boca, podendo ser selecionados não apenas para esta, mas também para futuras edições da mostra.

A terceira edição do evento, que já se consolidou como vitrine da cena audiovisual local, contará com uma votação popular durante a exibição, que irá eleger o “Favorito da Galera”. Os realizadores selecionados terão direito a um vale-consumo no local do evento como forma simbólica de reconhecimento e incentivo.

O curta premiado será escolhido por meio de votação popular, realizada durante o evento. De acordo com o regulamento, cada edição da mostra conta com uma sessão competitiva, aberta à participação de curtas-metragens com até 30 minutos de duração, de qualquer gênero ou estilo narrativo, com temática livre e finalizados em qualquer ano. Para participar, é necessário que os filmes tenham sido produzidos em Campo Grande (MS) por realizadores residentes na cidade. As regras completas e demais requisitos podem ser consultados no formulário de inscrição.

A divulgação dos selecionados será realizada dia através do Instagram do coletivo no dia 15 de maio (quinta-feira). A realização do evento no Capivas Cervejaria e premiação será no dia 22 de maio (quinta-feira).

O projeto tem como objetivo fortalecer o cinema independente produzido em Campo Grande, promovendo espaços acessíveis de exibição, troca de experiências e formação de público. Para mais informações e para realizar a inscrição, basta acessar o link disponível na bio do Instagram do @cinemadaboca.

