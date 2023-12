Morre Lee Sun-kyun, ator do filme Parasita, aos 48 anos

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, conhecido por filmes como o vencedor do Oscar Parasita (2019), do diretor Bong Joon-ho, morreu na manhã desta quarta-feira (27), aos 48 anos.

De acordo com a agências de notícias internacionais, o artista foi encontrado morto dentro de um carro em um parque na região central de Seul, capital da Coreia do Sul. Havia briquetes de carvão no banco do passageiro.

A família acionou a polícia para tentar achar Sun-kyun após encontrar o que seria uma nota deixada por ele em casa.

O artista e outras sete pessoas eram investigadas pela polícia por uso ilegal de drogas. Segundo a agência sul-coreana Yonhap, o ator se dizia vítima de chantagem e afirmou ter perdido centenas de milhares de dólares. Ele prestou depoimento às autoridades três vezes, sendo a mais recente no último sábado (23).

Sun-kyun teria usado entorpecentes em diversas oportunidades na casa de uma hostess de um luxuoso bar de Seul. Ele alegou à polícia ter sido enganado e não saber o que estava consumindo.

O sul-coreano era casado com a também atriz Jeon Hye-jin e deixou dois filhos.

Carreira

Formado na Universidade Nacional de Artes da Coreia, nos anos 1990, Sun-kyun começou a carreira no teatro musical.

Após vários papeis pequenos, ele se tornou conhecido no mainstream sul-coreano em 2007, ao trabalhar na série médica Behind the White Tower e na romântica Coffee Prince.

Em 2009, venceu prêmio de melhor ator no festival espanhol Las Palmas de Gran Canaria pela performance no filme Paju. Ao longo dos anos, trabalhou com o prestigiado diretor Hong Sang-soo em Noite e Dia (2008), O Filme de Oki (2010), Filha de Ninguém e Nossa Sunhi (2013).

Versátil, o intérprete também trabalhou em thrillers como Um Dia Difícil (2014) e Zona Desmilitarizada (2018).

No sucesso de crítica e público Parasita, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e de quatro estatuetas no Oscar (filme, diretor, roteiro original e filme internacional), Sun-kyun encarnou Park Dong-ik, pai de uma família rica.

Ele contrata diversas pessoas para cuidar de afazeres domésticos sem saber que elas pertencem a uma mesma família desesperada para conseguir dinheiro e melhorar de vida.

Em 2021, o ator estrelou a série a primeira série sul-coreana da plataforma de streaming Apple TV+, Dr. Brain. Ele recebeu uma indicação ao Emmy Internacional pelo papel.

No Festival de Cannes deste ano, o artista lançou dois dos seus últimos trabalhos, Project Silence e Sleep.

