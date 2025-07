Moda e arte são destaques na nova edição do MS Fashion Week em Campo Grande

Nova edição do evento integra moda, cultura e arte em ambiente exclusivo na galeria Mara Dolzan

Está dada a largada, ou melhor, a passarela, para o lançamento oficial da MS Fashion Week 2025, que chega à sua edição de novembro que irá ocorrer nos dias 13 e 14 de novembro, como um dos eventos de moda mais relevantes de Mato Grosso do Sul. Este ano, o evento ganha um novo cenário e eleva seu conceito ao ser realizado na Galeria Mara Dolzan, um dos espaços mais sofisticados e artísticos de Campo Grande.

Entre telas, esculturas e instalações, o público vai acompanhar desfiles de marcas consagradas que são referência no mercado fashion regional e nacional. A proposta é criar um ambiente de elegância e encantamento, onde a moda se conecta à arte para oferecer uma vivência estética imersiva.

Com a definição do novo formato do MS Fashion Week nesta semana, as marcas já começaram a demonstrar interesse em participar do evento. Fora do ambiente tradicional dos shoppings, a edição de novembro permitirá maior diversidade de participantes e abordagens dentro do universo da moda. A expectativa é que novas vertentes ganhem espaço, ampliando o alcance do evento.

Embora a presença de marcas autorais ainda não esteja confirmada, há conversas em andamento com projetos autorais do Estado para a participação no evento. A proposta é reforçar Campo Grande como um pólo promissor no cenário fashion, com um circuito que também incluirá outras atividades e experiências, atualmente em fase de definição.

Moda e Arte

Conforme comunicado oficial ao Jornal O Estado, um dos principais destaques da edição 2025 do MS Fashion Week é o conceito de integração entre moda e arte. A Galeria Mara Dolzan servirá como cenário para esse diálogo criativo, promovendo um paralelo entre as artes visuais — representadas por telas, esculturas e instalações — e a moda feita à mão, evidenciada nos detalhes de linhas, cortes, costuras e alfaiataria. O evento também ganha um caráter mais exclusivo: serão apenas 150 convidados, reforçando a proposta de uma experiência intimista e sofisticada.

“A limitação de público se deve à capacidade do espaço, mas também está alinhada à curadoria cuidadosa que busca valorizar a versatilidade da moda em diálogo direto com as obras de arte expostas. A ideia é criar uma conexão sensorial entre moda e arte, resultando em uma vivência estética única”, destaca a assessoria de imprensa do evento.

A edição de novembro do MS Fashion Week promete inaugurar um novo capítulo na trajetória do evento, apostando em desfiles exclusivos e uma curadoria apurada, focada no impacto visual, na sofisticação e na inovação em cada detalhe.

“Nosso objetivo é entregar uma experiência diferenciada, que surpreenda o público pela atmosfera e pela qualidade das marcas envolvidas. A galeria oferece o cenário perfeito para isso”, destaca o diretor do evento, Flávio KyAnn Kartz.

Edições anteriores

O MS Fashion Week já se consolidou como uma das principais plataformas de moda em Mato Grosso do Sul, destacando talentos, tendências e iniciativas criativas que movimentam o setor no estado. Em 2024, o evento ganha fôlego renovado com uma nova direção criativa, agora sob o comando de Flávio KyAnn Kartz. Com um olhar contemporâneo e inovador, KyAnn imprime ao MSFW uma proposta ainda mais ousada e conectada às transformações do cenário fashion nacional.

A programação de 2024 surpreendeu o público com uma curadoria diversificada, reunindo desfiles de estilistas renomados tanto do cenário regional quanto nacional. Além disso, marcas multimarcas também marcarão presença, apresentando coleções que refletem as últimas tendências, experimentações estéticas e inspirações que moldam a moda atual. O MSFW 2024 se afirma, assim, como um espaço de convergência entre criatividade, identidade cultural e sofisticação.

Em entrevista ao jornal O Estado, o diretor do CNFW (Circuito Nacional Fashion Week) e atual responsável pela curadoria da MS Fashion Week, Flávio KyAnn Kartz, destacou que, desde o ano passado, o evento vem atraindo uma rede mais ampla e qualificada de profissionais do setor da moda. Esse movimento, segundo ele, tem sido fundamental para elevar o nível da produção e ampliar a diversidade de marcas participantes.

“Conseguimos ter um leque maior de participantes justamente por conta dos profissionais que estão vindo movimentar o evento”, afirmou. A presença desses novos agentes no circuito contribuiu para consolidar o MSFW como uma vitrine estratégica não apenas para marcas regionais, mas também para grandes nomes do cenário nacional, fortalecendo ainda mais o posicionamento de Campo Grande no mapa da moda brasileira.

O MS Fashion Week se destaca como um dos cinco principais eventos do Circuito Nacional Fashion Week, segundo o diretor Flávio. Ele ressalta que, após uma recente reformulação e a incorporação de novas marcas, as expectativas para a nova edição do evento são altas. Apesar de Campo Grande ainda não contar com um polo de moda consolidado, o crescimento do consumo local e o interesse pelo tema surpreendem positivamente os organizadores.

“Com uma nova reformulação e com as novas marcas que aderiram, nossas expectativas estão bem grandes, estamos em mais uma nova edição, e por ser uma cidade que não tem um polo de moda tão forte, nos surpreendemos pela questão do consumo, pelas pessoas gostarem do tema e essa é a expectativa que a gente busca. Isso vai engrandecer a posição do MS no cenário da moda nacional”, finalizou. (colaborou Carolina Rampi).

Amanda Ferreira