Escola Mocidade Independente de Nova Corumbá homenageia Almir Sater em desfile no dia 11/02

Em poucas semanas, os desfiles de carnaval estarão de volta. Na capital, programados para acontecer entre 12 e 13 de fevereiro, em Corumbá, as escolas vão à passarela entre os dias 11 e 12 do mesmo mês. Durante o período, o samba-enredo torna-se um dos protagonistas das escolas de samba. Responsável por puxar o desfile, o elemento exige criatividade, relevância histórica e muito empenho para ser executado. Entre as escolas da cidade branca, no entanto, a Mocidade Independente de Nova Corumbá destaca-se por sua escolha, que optou por homenagear a trajetória de Almir Sater com o samba-enredo: “Almir Sater, o pantaneiro cantador de esperança”.

Descendente do samba, o subgênero urbano carioca da década de 30, o samba-enredo é instaurado após a profissionalização do carnaval. Suas características permeiam entre fortes críticas sociais e temas históricos que acompanham o samba, e transmitem o recado escolhido pelas escolas. Sob o governo de Getúlio Vargas, ao longo da década de 30, os temas eleitos pelas escolas deveriam promover a exaltação da cultura brasileira e transformar o samba em um símbolo nacional.

“A partir de suas origens, o Almir cantor, compositor, ator, o ser humano preocupado com a preservação do meio ambiente, pessoa de hábitos simples,” são características que Elvis destacou como a razão pela escolha.

Preparação

Em parceria com um dos diretores de carnaval da Mocidade Independente da Nova Corumbá, o mestre Ninho (Alex Pereira), Elvis e o diretor dedicaram dias entre conversas e pesquisas, pois não havia a possibilidade de conseguir uma entrevista com o cantor, que estava com a agenda cheia. Desde então, a partir de uma intensa rotina de estudo, ambos foram definindo como o samba-enredo se apresentaria. “A intenção é que Mocidade seja um apresentador e anuncie o Almir, e o mesmo irá contar a sua história”, revelou Elvis.

Multiartista notável e reconhecido Brasil afora, Almir Sater é dono de uma carreira consolidada e influente por mais de três décadas, além de uma referência na história da música de viola do Estado. Suas letras narram a vida no campo, bem como o amor e a saudade. Na trajetória de Almir Sater, conforme acrescentou Elvis, nomes de suma relevância da música brasileira gravaram com o cantor sul-mato-grossense.

“As suas composições e suas parcerias se destacam no cenário nacional, por exemplo, ‘Tocando em frente’, parceria de Almir e Renato Teixeira, traz uma mensagem importante,” pontos que, para Elvis, justificam cada vez mais a escolha do enredo. Ainda, durante a entrevista, o diretor de bateria acrescenta uma palhinha da música citada, para ilustrar suas palavras e desfile que está por vir.

“Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz”, cantou.”Assim será o Almir, deixando uma bela mensagem ao povo corumbaense”, disse o diretor sobre o enredo.

Cantador de Esperança

Em contraposição ao enredo de 2023, que retratou a perda de sensibilidade humana em relação ao próximo e à natureza, Elvis salienta que a escola acertou nos últimos dois anos com a escolha do tema e, ao trazer a história de Almir para a passarela, não será diferente.

“Almir como tema, parte do princípio que ainda há pessoas que têm amor ao próximo e se preocupam com que todos tenham seu espaço e respeito. Tenho certeza que no carnaval de 2024 não será diferente; faremos um desfile empolgante e lindo, o que o povo corumbaense e os visitantes merecem”, pontuou.

Abençoados

Em um vídeo curto, postado nas redes sociais, Almir agradeceu a homenagem e desejou sorte a escola:

“Meus amigos da Mocidade Independente da Nova Corumbá, confesso que fiquei surpreso e muito feliz com a escolha do meu nome para o enredo do carnaval 2024. Espero que traga sorte, possa fazer um trabalho bonito, possa falar do nosso Pantanal e da nossa querida cidade de Corumbá. Me senti muito honrado, muito obrigado pela consideração e pela homenagem. Um abração para vocês todos. Valeu demais!”

Para mais informações sobre a Mocidade Independente da Nova Corumbá, acesse no Facebook: Grés Mocidade Independente da Nova Corumbá. Os desfiles das escolas de samba irão acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro na Avenida General Rondon, a partir das 20h30.

Desfiles das escolas de Corumbá

Domingo (11)

Marquês de Sapucaí

Mocidade da Nova Corumbá – atual campeã

Caprichosos de Corumbá

Acadêmicos do Pantanal

A Pesada

Segunda (12)

Imperatriz Corumbaense

Vila Mamona

Unidos da Major Gama

Estação Primeira do Pantanal

Império do Morro

Por Ana Cavalcante

