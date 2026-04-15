Moacyr Franco se apresenta em Campo Grande com show marcado para julho

Espetáculo reúne músicas conhecidas e relatos da trajetória do artista; ingressos já estão à venda

O cantor e humorista Moacyr Franco tem apresentação prevista em Campo Grande no dia 25 de julho. O show será realizado às 20h, no Palácio Popular da Cultura.

A apresentação faz parte de um projeto que revisita a carreira do artista, com repertório baseado em músicas que marcaram diferentes fases, como “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, “Seu Amor Ainda é Tudo”, “Cartas na Mesa” e “Suave é a Noite”.

Além das canções, o formato inclui momentos de fala entre as apresentações, com relatos sobre experiências na televisão, no rádio e na música.

Os ingressos estão sendo comercializados em diferentes setores, com valores que variam de R$ 110 a R$ 300, conforme a área escolhida. A venda ocorre pela internet e em ponto físico na cidade, no stand localizado no Comper Jardim dos Estados, de segunda-feira à sábado, das 13h às 19h.

A classificação indicativa do evento é de 10 anos.

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