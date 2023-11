Mix das Águas em Três Lagoas terá apresentações de Eli Soares, DJ PV e Anjos de Resgate nesta quinta-feira

O “Mix das Águas,” uma iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas em parceria com a CPL/TL e a igreja católica local, com o apoio do Governo de MS, promete ser um marco na agenda cultural e espiritual da cidade. O evento está programado para acontecer na Esplanada NOB nos dias 23, 24 e 25 de novembro, seguidos por mais dias de celebração nos dias 29, 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro. A proposta é unir diferentes vertentes da música gospel e católica, proporcionando à comunidade de Três Lagoas uma oportunidade única de celebração e reflexão.

Dois artistas de renome já foram confirmados para abrilhantar o Mix das Águas: Eli Soares e DJ PV. Eli Soares, conhecido por suas interpretações marcantes e mensagens inspiradoras, está agendado para se apresentar no dia 23 de novembro. Já DJ PV, uma referência na música eletrônica gospel, animará o público no dia 25 de novembro, prometendo uma experiência envolvente que mescla batidas pulsantes com mensagens espirituais.

No dia 02 de dezembro, o evento terá o privilégio de receber a renomada Banda Anjos de Resgate, com 23 anos de trajetória na música católica contemporânea. Atualmente formada por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez, a banda promete encerrar o Mix das Águas em grande estilo.

Além da presença de Eli Soares, DJ PV e Banda Anjos de Resgate, o evento contará com a participação de talentos locais e outros artistas nacionais, oferecendo uma experiência musical completa para os participantes. O Mix das Águas visa proporcionar momentos de reflexão, louvor e adoração, unindo diferentes públicos em um ambiente de confraternização e respeito mútuo.

