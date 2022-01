MIS promove debate sobre dois filmes franceses liberados de graça

O MIS (Museu da Imagem e do Som) de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Aliança Francesa de Campo Grande, promove um debate no dia 28 de janeiro de 2021, a partir das 17h30, pelo Instagram da Fundação de Cultura de MS, a respeito de dois filmes franceses que serão liberados de graça pelo streaming da Cinemateca do Rio de Janeiro.

Os filmes “Tudo o que me resta da revolução” (Tout ce qu’il me reste de la révolution), (2018), de Judith Davis e “Com toda a minha força” (De toutes mes forces), (2017), de Chad Chenouga estarão disponíveis na plataforma “Ifcinema à la carte”, para o acesso em visualizações individuais por streaming, sem necessidade de registro.

Os filmes estão liberados por meio da Cinemateca do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Aliança Francesa e a Embaixada da França, por ocasião do evento “A NOITE DAS IDEIAS” (La Nuit des Idées). Na noite de 27 de janeiro de 2022, as pessoas vão poder assistir de graça os 2 filmes no streaming da cinemateca.

(Com informações da assessoria)