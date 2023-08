MIS promove curso de fotografia com foco em smartphones para iniciantes

O Museu da Imagem e do Som (MIS), uma unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, continua sua missão de democratizar o acesso à arte e cultura ao promover mais um aguardado curso de fotografia. Desta vez, o foco está na fotografia com celulares, uma excelente oportunidade para iniciantes explorarem as possibilidades criativas de seus dispositivos móveis. O curso acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, das 14h às 17h, e as inscrições são gratuitas e limitadas a 30 vagas.

Explorando a fotografia mobile

O Curso de Fotografia: Celular Iniciante é projetado para introduzir os participantes no mundo da fotografia utilizando câmeras de smartphones. Ministrado por Alexandre Sogabe, a atividade combina teoria e prática para apresentar as convenções e linguagem fotográfica específicas para dispositivos móveis. Com as rápidas transformações tecnológicas, o curso tem se adaptado continuamente para atender às necessidades dos participantes. “Ultimamente, é preciso ajustar o conteúdo a cada um ano e meio devido à rapidez das transformações que temos vivido”, explica Sogabe.

Durante o curso, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre configurações básicas de medição e controle de luz, enquadramento e composição essenciais. Os usuários de Android devem instalar o aplicativo “Open Camera”, enquanto os usuários de iPhone podem utilizar o “Instamatic”, ambos acompanhados do app de edição “Snap Seed”.

Um conteúdo abrangente

O conteúdo do curso abrange uma variedade de tópicos essenciais para a fotografia com smartphones:

– Conceito de fotografia.

– Fotometria: Balanço de Branco; ISO e Valor de Exposição.

– Enquadramento: Cuidados com Enquadramento; Proporção Áurea; Regra dos Terços; Triângulos Áureos e Ilusão de Perspectiva Linear.

– Conceito de Foco: Foco infinito; Macro e Ilusão de Perspectiva por Foco diferencial.

Mais cursos

O curso de fotografia com smartphones é apenas o começo da oferta de atividades do MIS. Ao longo do segundo semestre de 2023, estão programados mais cursos de fotografia, abrangendo tópicos como Celular Intermediário, Iluminação, Edição e Redes Sociais. Com um total de 30 horas de atividades, os cursos do MIS proporcionam uma abordagem abrangente da fotografia, permitindo que os participantes escolham as partes de maior interesse ou cursar todas as atividades para uma experiência completa e integrada de aprendizado.

Detalhes da inscrição e do curso

As inscrições para o Curso de Fotografia: Celular Iniciante estão abertas a partir das 10 horas de 10 de agosto de 2023 e podem ser feitas através do link: [https://forms.gle/ve75MuaouffbS6bN8](https://forms.gle/ve75MuaouffbS6bN8). O curso acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de agosto, das 14h às 17h, e é voltado para pessoas a partir de 12 anos.

O local do curso será o Museu da Imagem e do Som de MS, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3316-9178.

Com Informações da Fundação da Cultura