MIS exibe filme de anime em parceria com Cineclube Casa do Kame

O Museu da Imagem e do Som, unidade da Fundação de Cultura, vai exibir no dia 04 de maio de 2024 às 14 horas, em parceria com o CineClube a “Casa do Kame”, o filme: Demon Slayer – Mugen Train: O Filme. O CineClube oferece exibições quinzenais com filmes de animes relacionados a cultura “nerd”.

Demon Slayer teve uma ascensão meteórica com o lançamento em anime da primeira temporada em abril de 2019, passou de alguns fãs do segmento do gênero “shonen” para milhares de fãs alguns meses depois, fã de vários lugares do mundo.

Tendo se estabelecido como uma série de grande popularidade mundial, crianças e adultos anseiam cada vez mais sobre novidades da série. O MIS ofertará de forma educativa a oportunidade de acesso ao filme e promover um debate sobre essa recente produção.

Com um enredo que traz o forte laço entre irmãos, o anime apresenta ao seu modo elementos do folclore japonês. Caricato de produções da Shounen Jump, ele traz ótimas cenas de ação, com animações deslumbrantes.

O debate abordará a influência do filme em Campo Grande, que estabeleceu uma forte conexão com a cultura do Cosplay em nossa cidade, criando uma relação com a importância dos laços familiares, elementos do folclore japonês e a influência desses elementos na cultura pop geral.

Sinopse do filme:

Em Demon Slayer Mugen Train, durante o período Taisho no Japão, o jovem Tanjiro volta para casa depois de um dia de trabalho e encontra sua família brutalmente assassinada por um adversário. Para pior a situação, sua irmã mais jovem, Nezuko, foi transformada em uma criatura maligna.

Com informações Fundação de Cultura MS

