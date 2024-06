Mês da Pessoa 60+ na UFMS terá programação em alusão ao Junho Prata

Como parte da campanha Eu Respeito, a Instituição promoverá o Mês da Pessoa 60+ na UFMS na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana (CPaq), Três Lagoas (CPTL), Coxim (CPCX) e do Pantanal, entre os dias 5 e 27 de junho. As atividades têm como foco a saúde, o bem-estar e a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas idosas. A programação é gratuita, aberta à comunidade universitária e não requer inscrição.

A Lei N° 5.215/2018, do Estado de Mato Grosso do Sul, estabeleceu o Junho Prata, com o propósito de sensibilizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa. Alinhado a isso, a Organização das Nações Unidas designou o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, com intuito de destacar as violações de direitos e promover formas de denunciá-las e combatê-las.

“É uma satisfação realizarmos o Dia da Pessoa 60+ na UFMS, em referência ao Junho Prata, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Este evento, destinado principalmente aos estudantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa e aos servidores 60+, visa promover a inclusão e o bem-estar dessa população, valorizando suas contribuições e incentivando um envelhecimento ativo, além de informar sobre a violência e os direitos desse público. A programação incluirá palestras, oficinas e ações de saúde, com o objetivo de sensibilizar a comunidade universitária sobre a importância de políticas públicas que garantam qualidade de vida e dignidade para os idosos”, afirma o coordenador do evento, diretor de Desenvolvimento Sustentável e gerente de Articulação e Ações de Cidadania, Leonardo Chaves. “Reafirmamos, assim, o compromisso da UFMS com o viés social da sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável e a criação de um ambiente acadêmico inclusivo e enriquecedor para todas as gerações”.

A coordenadora da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) e professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, Camila Guimarães Polisel, enfatiza que a realização do evento é resultado de parcerias com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Cidadania; a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul; o Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul; as secretarias municipais de saúde e outros órgãos públicos.

“A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa e a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas de Mato Grosso do Sul, convidaram instituições, órgãos e demais entidades interessadas para a realização de ações, durante o mês de junho. […] Trata-se de uma iniciativa realizada por diversas mãos especialmente para a promoção de reflexões acerca da importância do combate às diversas formas de violência contra as pessoas idosas”, explica Camila. “A coordenação da Unapi está muito feliz pela oportunidade de contribuir com uma iniciativa tão relevante, por meio da abertura de um espaço cuidadosamente reservado para a discussão de um problema tão sensível e para o delineamento de estratégias de enfrentamento da violência praticada contra as pessoas idosas do nosso Estado”, reforça.

“O Observatório da Cidadania está junto com a Secretaria de Estado de Cidadania nas ações do Junho Prata, um mês dedicado a conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa em Mato Grosso do Sul. […] É uma oportunidade única para nós, membros do Observatório e da comunidade universitária da UFMS, participarmos desse processo de sensibilização e conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas idosas”, disse o professor e coordenador geral do Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul, Samuel Leite de Oliveira.

O coordenador da Clínica Escola Integrada, Ramon Penha, informa os serviços que serão oferecidos na Cidade Universitária. “No dia 11 de junho, a UFMS fará algumas ações multicampi em celebração a essa importante data, que já compõe o calendário oficial das ações de combate à violência contra a pessoa idosa. […] Dentre elas, destacam-se medidas de glicemia capilar, 30 exames de ultrassonografia de próstata, aferição de pressão arterial, teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, orientações nutricionais, atualização vacinal, auriculoterapia e outras práticas integrativas e complementares”, descreve.

No CPaq, as ações de saúde, como vacinação, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, orientação nutricional e alongamento, também serão realizadas no dia 11, nas salas de aula do Bloco B. Já no dia 12 de junho, será a vez do CPTL ofertar aferição de pressão arterial, medição de glicemia para idosos e as atividades educativas Protegendo nossos idosos com cuidado e respeito à idade: vacinação é um direito de todos e Envelhecimento consciente: educação sobre climatério e menopausa para idosos, no Anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, localizado na Unidade 2. Neste mesmo dia, o CPCX irá disponibilizar aferição de pressão arterial, medição de glicemia, verificação da situação vacinal e do índice de massa corporal, auriculoterapia, automassagem, aromaterapia, atendimentos odontológicos e orientações sobre hábitos de vida saudáveis, no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

