Mercadão vira palco para ilusionista do Caldeirão do Huck

O programa Caldeirão do Huch do último domingo (5), mostrou a beleza do Marcadão da Capital Morena e a secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel usou sua rede social para destacar o programa que mostrou a dupla de ilusionistas no cartão postal da Capital.

Gurgel divulgou o programa que trouxe a beleza da cultura regional da Capital. “Campo Grande foi destaque no programa Domingão com Huck. Os ilusionistas Henry e Klauss vieram até o Mercadão Municipal, para descobrir a história do local, conhecer os elementos da cultura regional, nossos causos e contos e produzir experiências mágicas com o público.”, destacou Mara.

Ela também falou sobre a importância de divulgar o Marcadão. “Nosso Mercadão Municipal é sucesso na TV e amado pelos moradores e visitantes da Capital Morena. São 114 bancas e 77 boxes onde você pode encontrar hortifrútis, carnes, peixes, grãos, artesanatos diversos, erva de tereré e muito mais.” pontuou.

No início da matéria gravada o apresentador Luciano Huck, falou de seu amor por Campo Grande e relembrou o acidente que sofreu de avião e que foi em Campo Grande que renasceu em uma das vindas ao Estado.

