‘Memória de Brinquedo’ da Curitiba Cia. de Dança chega em Mato Grosso do Sul

A Curitiba Cia. de Dança está levando seu espetáculo de dança contemporânea, intitulado “Memória de Brinquedo”, ao Mato Grosso do Sul, após passar por Rondonópolis e Cuiabá. A iniciativa busca celebrar histórias, lembranças e sensações da infância por meio da dança, proporcionando reflexões sobre o mundo tecnológico e a importância do brincar.

Criado e coreografado por Luiz Fernando Bongiovanni, com direção artística de Nicole Vanoni, o espetáculo planeja resgatar o caráter poético e lúdico das brincadeiras infantis. A inspiração vem de diferentes fontes, desde as memórias individuais e coletivas das brincadeiras até estudos recentes da neurociência que ressaltam a importância do brincar no desenvolvimento físico e psicológico das crianças.

“Memória de Brinquedo” investiga as relações do brincar a partir de memórias reais e fictícias, enfatizando a necessidade de resgatar essa atividade essencial em um mundo cada vez mais digital. O espetáculo deixa uma mensagem para que todos, sejam pais ou não, reflitam sobre o mundo que estão construindo e se unam para preservar essa atividade vital na infância. O brincar é o pensamento da criança, sendo preciso inteligência e sensibilidade para promover esse espaço/tempo.

A apresentação em Terenos será fechada para a comunidade da Escola Municipal Jamic Pólo, enquanto a apresentação em Campo Grande ocorrerá na praça do Rádio. A produção do espetáculo no Mato Grosso do Sul é realizada pela Manaká Cultural, com o apoio da Fundação de Cultura, Setescc e Segov, além do SESC MS. Em seguida, a Companhia seguirá para Goiânia, encerrando sua turnê em 4 de julho.

O projeto da turnê conta com o patrocínio do Banco CNH Industrial, SESC MS, SESC MT e SESC GO, além do apoio da Case IH e Case Construction. A realização é da Curitiba Cia de Dança e dos Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba (AADC), viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço:

28 de junho (quarta-feira) – 20h

Praça do Rádio – Av. Afonso Pena – Centro, Campo Grande (MS)

Entrada franca

Ficha Técnica:

Direção Geral: Nicole Vanoni

Concepção e Coreografia: Luiz Fernando Bongiovanni

Assistente de Coreografia e Direção: Patrícia Machado

Figurino e Cenário: Gelson Amaral

Costureira: Noeli Santana

Projeto de Luz: Fabia Regina

Fotos: Cayo Vieira

Realização: Curitiba Cia de Dança, Paraná Cultura e AADC – Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba.

Com informações da Fundação da Cultura