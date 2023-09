McDonald’s abre cozinhas e convida clientes a conhecerem o preparo dos lanches

Nos balcões e nos drives dos McDonald’s de todo o Brasil um comportamento se repete: todo mundo dá aquela espiadinha na cozinha. Mas você sabia que todo mundo pode entrar lá? Prezando pela transparência com os clientes, diariamente, a marca faz questão de convidar a todos a conhecerem os bastidores de todos os detalhes no preparo dos sanduíches e batatinhas mais famosos do mundo. Esse é o propósito do programa Portas Abertas que, desde 2014, já realizou o acesso de mais de 15 milhões de pessoas na América Latina, sendo 10 milhões só no Brasil.

“Temos muito orgulho de sermos os únicos no setor que abrimos as portas de nossas cozinhas todos os dias, para que as pessoas possam descobrir nossa paixão pela qualidade e apreciar como cuidamos de cada detalhe na preparação de nossos produtos, garantindo a máxima segurança em cada processo. Como líderes, entendemos nosso papel e o programa existe para mostrar que a transparência é um valor inegociável para nós, por isso queremos que todos os clientes possam viver essa experiência incrível”, diz Mariana Scalzo, diretora de Comunicação Corporativa na Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Lançado em 2014, em celebração ao Dia da Transparência, em 28 de setembro, o programa Portas Abertas reforça o compromisso da Arcos Dorados, master franqueadora do McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, com a transparência de seus procedimentos e ingredientes. Nele, os clientes têm a oportunidade de desmistificar alguns mitos sobre os produtos e processos, como comprovar que o hambúrguer é feito com carne bovina e temperado apenas com sal e pimenta, que as icônicas McFritas levam sal processado na medida certa e que os produtos com frango são preparados com carne 100% de peito de frango.

Além de conhecerem toda a cozinha, os consumidores também podem conferir as medidas de higiene e segurança do alimento, a origem e armazenamento dos ingredientes, a preparação dos pedidos e como todo time é capacitado para atender os milhões de clientes diariamente, espalhados por todo o Brasil.

O que os clientes disseram

Ao final da visita, todos são convidados a responderem a uma breve pesquisa de satisfação. No último ano, mais de 38 mil pesquisas foram realizadas em toda a América Latina e revelaram que 97% dos entrevistados classificaram a qualidade dos produtos do McDonald’s como muito boa ou excelente após conhecerem os processos e que o quesito mais valorizado pelos visitantes se concentra em medidas de segurança e higiene alimentar, um dos pilares mais importantes para a empresa.

“Na Arcos Dorados, acreditamos firmemente que nossos clientes merecem saber, em primeira mão, o que está por trás de cada experiência deliciosa em nossos restaurantes. Por meio do Portas Abertas, garantimos informações transparentes e valiosas para que todos possam se sentir confiantes ao nos escolher. Não temos nada a esconder e estamos muito orgulhosos do cuidado e do amor que temos pela comida que oferecemos”, diz David Grinberg, vice-presidente de comunicações da Arcos Dorados.

Para mais informações sobre o programa Portas Abertas e os processos de qualidade do McDonald’s, acesse: https://mcdonaldsdeportasabertas.com.br.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.