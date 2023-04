Marisa Monte sobe hoje ao palco: ‘Convido todos a cantar comigo’

Cantora, compositora, produtora musical e multi-instrumentista, ela já venceu quatro prêmios Grammy Latino e faz show hoje, na Capital

Com mais de 30 anos de carreira e 10 milhões de álbuns vendidos, Marisa Monte apresenta o show da turnê “Portas”, hoje, a partir das 21h30, no Guanandizão, na Capital. Cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical, ela já venceu quatro prêmios Grammy Latino e é reconhecida como uma das maiores artistas da música brasileira.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado, Marisa afirma que está contente com o retorno à Capital sul-mato-grossense. “Estou muito feliz por voltar e reencontrar o público de Campo Grande, depois de tanto tempo e aproveito para convidar todos para cantar comigo, num coral de vozes afinadas, em comunhão por meio da arte e da emoção”, afirma.

O último show da cantora carioca em Campo Grande foi há mais de 20 anos. “Foi no Palácio Popular da Cultura e lembro de um público caloroso, emocionado e que espero agora encontrar renovado e saudoso.”

Marisa Monte é uma artista com presença de palco marcante, com estilo único, ela esbanja simpatia e encanta o público, além de ser dona de uma voz inconfundível. O álbum “Portas” foi produzido durante a pandemia e, segundo ela, um grande desafio, por conta do momento delicado que o mundo vivia, de isolamento.

“Foi um grande desafio nos encontrar pessoalmente para gravar. Optamos por um método de produção misto, alternando gravações presenciais, no Rio de Janeiro, com gravações remotas em Lisboa, Madri, Barcelona, Nova York e Los Angeles. Para minha surpresa, a tecnologia nos possibilitou experimentar formas de relacionamento que não teríamos tentado, se não fosse pela necessidade extrema e deu muito certo. Nesse sentido, a conectividade digital do mundo contemporâneo nos deu potência na pandemia. ‘Portas’ acabou sendo um álbum que fiz com mais colaborações internacionais, em mais cidades diferentes, sem sair do Rio e sem perder o calor nem o espírito coletivo”, explica.

Repertório

Na turnê, que começou a ser realizada em 2022, a artista canta músicas do novo álbum, que dá nome à tour e ainda traz um repertório das canções importantes de sua carreira, como: “Ainda Bem”, “Depois”, “Não Vá Embora”, “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Bem Que Se Quis”, “Calma”, “Já Sei Namorar” e “Na Estrada”.

No ano passado, foram 71 shows da turnê “Portas” realizados em 46 cidades, com público de 215 mil pessoas no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal, França, Chile, Uruguai e Argentina.

Com 1 milhão e meio de seguidores no Instagram, 1 milhão no Twitter, quase 4 milhões no Facebook, 55 mil no TikTok e 990 mil inscritos no YouTube, Marisa mantém contato com os fãs, pelas redes sociais.

“Ter uma relação direta de comunicação entre o artista e o público é um sonho antigo que a internet tornou possível. Não existe um jeito certo, mas é importante buscar um jeito próprio e criar uma extensão pessoal no ambiente digital coletivo.”

Já sobre um novo projeto, os fãs ainda terão que aguardar. “Meu projeto, no momento, é a turnê que começou em fevereiro de 2022 e ainda vai se estender pelo menos até o fim deste ano. Registramos o show ao vivo, em outubro do ano passado, no Rio, e estamos finalizando esse registro em audiovisual.”

Abertura do show será com a campo-grandense Dora Sanches

A cantora e compositora campo-grandense Dora Sanches faz o show de abertura de Marisa Monte. “Poder voltar para minha cidade como artista é uma vitória pessoal e também coletiva de todos que me apoiam e sentem o mesmo amor que eu sinto pela arte. Sinto orgulho de poder abrir meu primeiro show, na cidade em que nasci”, afirma Dora.

Formada em produção musical e cercada por música desde cedo, Dora lançou singles, como “Fora de Alcance” (2023), “Meu Lugar” (2023), “Nunca É Tarde Demais” (2022) e alcançou a marca de 600 mil streams no Spotify. A artista tem repertório musical composto por pop, MPB e influências dos ritmos do Estado.

Dora conta que sua relação com a música de Marisa Monte é de longa data e, agora, se prepara para abrir o show de uma das maiores vozes da MPB. “A voz da Marisa foi a trilha sonora de muitos momentos da minha vida, desde bem pequena. ‘Velha Infância’ foi a primeira música que eu aprendi no violão, quando eu tinha 8 anos, e minha relação com sua música vem até os dias de hoje. Atualmente, podendo olhar por uma visão artística, Marisa Monte é a minha maior inspiração, admiro demais a maneira como ela compôs sua trajetória artística”, relata Dora.

Serviço:

Ás 20h45, está programado show de abertura da cantora sul-mato-grossense Dora Sanches, sendo que às 21h45 Marisa Monte sobe ao palco. Os ingressos variam de R$ 125 a R$ 1.000 e podem ser parcelados em até quatro vezes sem juros. Os pontos de venda são a loja Hoover, no primeiro piso do Shopping Campo Grande; delivery pix, por meio do telefone (67) 99156-4363 (Daniel Escrivano) ou pelo site www.eventim.com.br.

Por Kátia Kuratone – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

