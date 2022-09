“Maria Alice canta Paulo Simões em Campo Grande” celebra a música de MS

Apresentação será realizada na Concha Acústica Helena Meireles no sábado (10) com entrada gratuita

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado do MS

O show Maria Alice canta Paulo Simões chega a Campo Grande, na Concha Acústica Helena Meireles, no próximo sábado (10), ás 19h para brindar o público da cidade com um repertório mais que especial. Selecionadas a dedo pela cantora, todas as canções da apresentação são de autoria de Simões com os parceiros Almir Sater, Guilherme Rondon, Celito Espíndola e Antônio Porto. O evento conta com apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

“No ano passado eu decidi que o meu novo disco seria inteiro dedicado ao Simões. Agora em 2022 levamos esse repertório especial a um show preparado com o carinho e reverência que o compositor merece”, conta Maria Alice.

O álbum

Maria Alice canta Paulo Simões, lançado pela editora 3 Sons, é o terceiro álbum solo da cantora carioca-cearense, radicada em Campo Grande (MS) desde os anos 1980. Para chegar às 12 faixas do repertório do disco e do show que vai ser apresentado na capital, Maria Alice fez uma lista geral de 50 canções do compositor. Entre os critérios que utilizou para escolha foi enumerar as músicas que já admirava e as composições menos gravadas. “Não foi fácil porque é uma música mais bonita do que a outra”, frisa a cantora.

O álbum está disponível em todas as plataformas digitais. Tanto o disco, quanto o show, têm a produção da Marruá Arte e Cultura, da produtora cultural Andréa Freire – responsável por todos os trabalhos artísticos da cantora desde 1997.

A canção mais antiga do show é Velhos Amigos, composta por Simões no final dos anos 1970. A apresentação vai contar com a participação do próprio autor cantando ao lado de Maria Alice. Já D de Destino é a música do repertório mais recente de Paulo Simões. Ele divide a composição com Almir Sater e Renato Teixeira, que gravaram a canção no álbum AR, de 2015. D de Destino foi indicada ao prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa do 17o Grammy Latino em 2016.

Produção de peso

Cobrindo o período que vai dos anos 1980 aos 2000, o show traz os arranjos e a direção musical de Gabriel de Andrade. O guitarrista é um dos principais talentos da nova geração. Formado em música pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em 2012, começou tocando nos bares da Capital em 2010 ao lado de Pedro Espíndola e em pouco tempo transformou-se em um dos mais requisitados instrumentistas do Estado.

“O convite para fazer o disco e o show foi uma honra e uma alegria! Sou campo-grandense e tenho a música de MS desde sempre nos ouvidos e nas veias. A Maria Alice, além de ser uma grande cantora, é uma pessoa extremamente profissional e me deu carta branca para pensar no conceito do trabalho, o que me deixou muito à vontade”, afirma Gabriel de Andrade.

Músicos renomados

A banda que acompanha Maria no show é formada por um time de músicos e técnicos preciosos do nosso estado: Pedro Ortale e Gabriel de Andrade nos violões, Gabriel Basso no baixo, Simone Ávila e Gilson Espíndola nos vocais, João Pedro Ortale na bateria e Renan Nonato no acordeon. Os técnicos de som são Anderson Rocha e Adriel Santos, o desenho de luz é de Anderson Lima. Gílson Espíndola foi também o diretor vocal de Maria Alice durante o processo de gravação do disco e preparação para o show, além de assinar os arranjos vocais das músicas.

Ao analisar mais de perto suas afinidades com o compositor, a cantora acredita que também exista um parentesco familiar entre eles, pois tanto a sua mãe quanto o pai de Simões carregam o sobrenome Corrêa e ambos possuem raízes na cidade de Maracaju. “Gravei Serra de Maracaju por isso também, pois é um lugar que representa um elo ancestral que tenho com o Paulo Simões, além claro, de ser fã da música”, explica Maria Alice.

“O Paulo tem uma obra inestimável para a cultura brasileira. Já estava na hora dele ganhar uma homenagem em que ele próprio fosse o protagonista. E desta vez na nossa Cidade Morena… Vai ser especial!”, convida a cantora.

SERVIÇO: O Show “Maria Alice canta Paulo Simões em Campo Grande”, será realizado no próximo sábado, (10), às 19h, na Concha Acústica Helena Meireles, que fica no Parque das Nações Indígenas. A entrada é franca.

Veja também: Com obras sobre crianças refugiadas, artista da Capital quer mostrar as dores da guerra

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.