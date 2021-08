Marcos Mion vê o inimaginável acontecer na Globo e Boninho toma atitude às pressas: “Reza”

O novo apresentador da Globo foi surpreendido por Boninho e ficou sem saber o que fazer.

Novo contratado da Globo, o apresentador Marcos Mion marcou presença nos estúdios da emissora nesta quinta-feira, 26, para realizar a primeira gravação do Caldeirão, programa que ele comandará a partir de agora.

O ex-contratado da Record substituirá Luciano Huck no Caldeirão aos sábados, e como era de se esperar, foi bem recebido pela sua equipe e por Boninho.

Por meio dos Stories no Instagram, Marcos Mion mostrou aos seguidores um buquê que recebeu de Boninho e foi deixado em seu camarim.

“Mion, em nome de toda a equipe desejamos que você brilhe nas tardes de sábado e que siga muitos anos do nosso lado. Receba nosso lado. Receba nosso enorme carinho, Boninho e time”, dizia o cartão deixado por Boninho. “Sem palavras”, falou o funcionário da Globo.

Emocionado com a homenagem, Marcos Mion continou. “Vocês não sabem, mas Boninho sabe quanto tempo, reza, vontade, e trabalho para poder chegar nesse momento e poder ler um cartão desse de um cara que eu sonhava trabalhar e admiro”, completou ele.

Depois de verem os detalhes da gravação do primeiro Caldeirão, os internautas ficaram ainda mais ansiosos para a estreia do comunicador de 42 anos no grupo dos Marinhos.

Além do Caldeirão, Marcos Mion também vai ficar responsável por outra atração na Globo, dessa vez no Multshow.

De acordo com as informações da jornalista Carla Bittencourt, do Metrópoles, o programa iniciará a partir do próximo ano e o famoso terá que comentar de maneira engraçada cenas das edições do BBB. Entretanto, é importante destacar que isso só deve acontecer se a Globo não mudar seus planos.