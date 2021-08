Marcos Mion pede para ter café da manhã com Ana Maria Braga

Na Globo, Mion assumirá o comando do programa “Caldeirão” a partir do dia 4 de setembro, já que Luciano Huck irá comandar os domingos.

Marcos Mion está prestes a dar mais um passo grandioso em sua carreira profissional, afinal, ele está voltando a trabalhar para o Grupo Globo.

Desta vez, o apresentador terá a missão de assumir o “Caldeirão” aos sábados enquanto Luciano Huck assumirá as noites de domingo na emissora.

Para acertar os detalhes de sua nova atração, que deve estrear no dia 04 de setembro, Mion se encontrou com Boninho no Rio de Janeiro, compartilhando momentos da aguardada reunião entre eles.

“Este momento é medalha de ouro, este momento aguardado. Se vocês soubessem a quantos anos eu rezo e sonho por isso. 04 de setembro vai o meu primeiro caldeirão ao ar, eu ainda não fiz uma reunião”, comentou ele.