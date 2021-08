Marcos Mion mostra tênis especial e raro que usará ao entrar nos Estúdios Globo

Desde que assinou contrato com a Globo, na semana passada, que Marcos Mion tem demonstrado estar em êxtase, como uma criança que ganhou seu presente dos sonhos. Ele já postou vários vídeos comentando a alegria e satisfação que vem tendo nos últimos dias. O mais recente foi na noite desta quarta-feira, 11 de agosto, quando preparava sua mala para embarcar rumo ao Rio de Janeiro, onde irá cumprir os primeiros compromissos na casa nova.

Suzana Gullo, gravou o momento com direito ao maridão mostrar dois pares de tênis especiais que usará quando entrar pela primeira vez nos Estúdios Globo, na gravação do programa de Tatá Werneck e na participação do programa “Encontro”, nesta quinta-feira, 13 de agosto.

“Não é qualquer mala… Estou fazendo ‘a mala’, com a roupa que eu vou entrar no Projac. Agora está todo mundo falando que não é mais Projac é Estúdios Globo. Não na minha vez. Eu vou entrar no Projac. Vou gravar a Tatá (Werneck) e vou participar da ‘Fatimona’ (Bernardes) na sexta. ‘Olá, Fatima. É um grande prazer estar aqui, Fátima’. Vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão… Sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu ‘Red October’, e eu achei a ocasião: a primeira vez que vou entrar nos Estúdios Globo. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral”

Em seguida explicou o valor e a importância que dá ao calçado e porque ele é tão especial.

“Esse tênis é o mais raro da minha coleção. A Nike fez não sei quantos pares e parou a produção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter. Arrisco a dizer que é um dos raríssimos ‘dead stock’. ‘Dead Stock’ quer dizer que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá de Rede Globo.”

Depois o apresentador revelou qual seria o pisante escolhido para participar do programa de Fátima Bernardes.

“E vou estrear na tela da Globis, na Fátima, de Jordan Dior que nunca usei”, falou. Mas em seguida ele disse ter mudado de ideia e que guardaria esse tênis para sua estreia no “Caldeirão” e que tinha escolhido um outro modelo especial para usar no “Encontro”