Marcos Mion grava com Tatá Werneck e rasga elogio à apresentadora: “Gênia indomável”

Marcos Mion viveu seu dia de sonho, nesta quinta-feira, 12 de agosto, ao entrar na TV Globo pela primeira vez, depois que foi contratado. Logo pela manhã, na chegada ao hotel no Rio de Janeiro, ele foi recebido com tapete vermelho, balões, carro de som e totens com imagens dos novos companheiros do canal Multishow, onde também comandará uma atração. Didi Wagner, ex-companheira dos tempos da MTV foi a cicerone do pequeno evento.

Na parte da tarde, foi que efetivamente ele entrou nos Estúdios Globo, no Projac, para uma participação no “Lady Night” de Tatá Werneck, que também trabalharam juntos na antiga emissora musical paulista. Antes de começarem os trabalhos, Mion gravou um depoimento, revelando a emoção de poder estar em sua nova casa.

“Senhoras e senhores, estou aqui nos estúdios do “Lady Night”, minha primeira gravação dentro dos Estúdios Globo. Não poderia chegar de uma forma melhor do que com uma pessoa que admiro tanto e que tem uma história que cruza com a minha, desde os nossos primórdios da MTV, que é a Tatá, uma gênia. Não poderia começar de forma melhor. Que a gente faça o melhor, se divirta e que a gente consiga manter sempre um pouco de loucura na nossa cabeça. Felicidade a todos”, disse ele, terminando com frases que fazem parte do tema de final de ano da emissora e quem tem tudo à ver com seu momento.

“Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou”

O novo contratado participou dos quadros “A culpa é do TP”, “Meu Programa, Minhas Regras” e “Debatendo-se”. O programa faz parte na nova série do talk show de Werneck, que deve estrear em breve no canal por assinatura.

Em seu perfil no Instagram, Tatá Werneck usou de todo o seu bom humor para dar as boas-vindas ao colega de emissora.

“Seja bem-vindo a melhor emissora do mundo! (Depois de 17 outras) mentira. Eu amo estar aqui. Fico feliz vendo vc que nem criança realizando um sonho. Nós que temos a ganhar (tão percebendo que eu tô mais fofa que o normal? Fiz aniversario ontem e hoje completo meu primeiro dia como adulta) Love you! Que seja linda sua trajetória. Leva lanche de casa. Aqui não tem comida não @marcosmion”

Mion respondeu a colega, rasgando elogios ao seu talento e criatividade: Que honra começar no seu palco! Como você me encanta, gênia indomável. Te assistir é subir numa montanha russa de criatividade sem cinto de segurança!