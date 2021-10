Mara Maravilha sobre afastamento de Xuxa: ‘Como se eu não existisse’

Na última quinta-feira, 14 de outubro, Mara Maravilha participou do podcast Ticara Caticast e relembrou um desentendimento que teve com Angélica.

A apresentadora afirmou que tudo começou quando surgiu um boato de que ela havia feito macumba para a esposa de Luciano Huck.

“Eu tive um pouco de relação com a Angélica, aí tiveram algumas fofocas em relação à macumba, mas já foi, está lá no mar do esquecimento. Foi calúnia. Ganhei o processo.

Eu e Angélica fomos grandes vítimas de produtos da mídia. Inclusive, agora, eu mando meus sentimentos, que ela está agora com problemas de enfermidade com o pai dela. Estou em um momento muito de paz”, disse ela.

Na ocasião, Mara Maravilha também comentou sobre Xuxa Meneghel, com quem sempre teve uma relação mais próxima de amizade.

“Sempre tive uma relação mais próxima com a Xuxa, de ir na casa dela, em todos os programas dela. De repente, ela fez a egípcia como se eu não existisse na trajetória de amizade dela. A Xuxa é linda e tal, mas essa beleza tem que permanecer dentro da gente, tem que ser interior. Espero que ela não perca essa beleza interior, que eu não tenho mais visto nela. Eu a respeito. Acho que todo mundo tem as duas fases. Hoje, o meu desabafo não é de ranço, mas, sim, de fatos. E contra fatos não há argumentos. Fui na casa dela, em todos os programas dela, aqui e na Argentina, e de repente, ela me ignora”, desabafou.