Maquiagem: Aliada na rotina de cuidados com a pele

Conceito de dermomake tem se destacado no mundo da beleza, por combinar cosméticos com tratamentos estéticos

O termo dermomake se popularizou, após produtos do mercado de beleza serem lançados com a finalidade de realizar mais de uma função: maquiar e tratar a pele. Para que itens como bases, pó compacto e blushes sejam classificados nessa categoria, é necessário que contenham ativos como ácido hialurônico, retinol e vitamina C.

Segundo a farmacêutica e professora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, Karla Regina Warszawski, o cosmético que é considerado dermomake pode ser um aliado, mas não substitui os cuidados básicos com a pele, como o uso de sabonete facial, adstringente, hidrante e protetor solar.

“Existem alguns produtos que conseguem unir make mais cuidados na mesma embalagem. Isso ocorre porque eles são enriquecidos com vitaminas e nutrientes, que ajudam a tratar a pele. Alguns ingredientes que devem constar na formulação básica de um cosmético são água isenta de sais minerais, óleos vegetais e umectantes, hidratantes, que devem ser escolhidos ou recomendados de acordo com cada tipo de pele”, afirma a docente. Além disso, alguns pontos devem ser considerados, na hora da compra.

Textura do produto

Neste quesito, é necessário que o consumidor conheça seu tipo de pele. Para oleosas e mistas, é recomendado o uso de maquiagens com acabamento matte e mais leves, que terão melhor absorção na aplicação.

Já para peles secas, é indicado o uso de produtos mais espessos, que tenham a textura semelhante a de cremes e hidratantes, e podem ser até mais oleosos, proporcionando melhores resultados. Além de considerar o tipo de pele, também deve se levar em conta o objetivo da maquiagem, que pode ser desde alta cobertura, para esconder manchas e cicatrizes, diminuição de poros, ou efeito natural na pele.

Formulação dos cosméticos

Para que a maquiagem seja eficiente no tratamento da pele, ela deve conter princípios ativos como ácido hialurônico, retinol e vitamina C. Os produtos com poucos ingredientes trazem melhor custo-benefício, à medida que, quanto mais itens são encontrados em um cosmético, maior será seu valor.

A adição de ingredientes na fórmula encarece o produto, mas é possível encontrar cosméticos de qualidade e com preços acessíveis. Por isso, a dica é avaliar qual a necessidade de cada pele.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Caderno Viver Bem do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.