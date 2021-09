Luísa Sonza preocupa fãs ao dizer: ‘Eu sou tão, tão triste e tão feliz ao mesmo tempo’

Não é de hoje que Luísa Sonza tem usado as redes sociais para desabafar com os fãs. No início da noite desta quarta-feira, 1º de setembro, a cantora foi até o Twitter para desabafar.

“Eu sou tão tão triste e tão feliz ao mesmo tempo”, escreveu.

Imediatamente, muitos fãs se preocuparam com o estado emocional da cantora e deixaram mensagens.

Um fã escreveu:”Ninguém te entende, mulher. Uma hora tá feliz, depois fala que tá triste, depois que é melhor sozinha, depois que queria alguém….”

Outros lhe deram forças: “Tenha fé”, “Você não é triste, apenas está.”

Desde que confirmou o término de namoro com Vitão, que Luísa Sonza aparece em postagens onde mostra que a separação ainda é bastante sentida por ela. O relacionamento durou pouco mais de um ano, mas foi marcante para os dois. Recentemente ela escreveu em seu perfil no Instagram:

“Eu o amo DEMAIS. Independente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e eu vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar nem abalar”

Depois ela apareceu se divertindo com um grupo de amigos em um passeio de barco e declarou estar “melhor sozinha”. Porém, nesta terça-feira, 31 de agosto, um momento chamou a atenção pelo tom de desabafo. Em sua rede social, ela usou uma bela foto a bordo de um sexy vestido preto de couro e escreveu na mensagem: “Eu nunca fui tão sozinha assim”.

Para quem não ligou um fato ao outro, essa frase também o título da nova música de Manu Gavassi, lançada esta semana. E a ex-BBB comentou a mensagem da cantora: “Já eu sou bem melhor sozinha, sabe?”. E isso foi o bastante para alguns fãs pedirem um feat das duas na canção. Seria um sentimento de Sonza ou uma preparação para esse dueto? É esperar pra ver!