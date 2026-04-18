Luan Santana estreia turnê ‘Luan Além do Registro’ em Campo Grande neste sábado (18)

A espera acabou! Campo Grande será palco do cantor sertanejo Luan Santana mais uma vez. Agora, com a estreia da turnê ‘Luan Além do Registro’, que acontecerá na 86ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na noite deste sábado (18).

O artista Sul-mato-grossense dá início a uma nova fase da sua carreira, com o projeto que chega após o sucesso do “Registro Histórico”. Essa nova fase promete trazer uma proposta ainda mais imersiva e emocional, conectando diferentes momentos da trajetória do artista com novas experiências no palco. A expectativa dos fãs é alta para esse novo espetáculo, que marca mais um capítulo importante na história do cantor.

Por meio das redes sociais, Luan Santana divulgou sobre a estreia da turnê na Capital de Mato Grosso do Sul ontem a noite (17), afirmando que Campo Grande foi escolhida para dar o pontapé inicial no projeto, tornando esse momento ainda mais simbólico e especial para os fãs do Estado.

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