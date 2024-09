Liga do Bem promove ‘Dia D’ para arrecadar recursos para crianças com câncer da AACC/MS

Evento terá programação variada para agitar Dia das Crianças na Capital

Os heróis da ‘Liga do Bem’ se uniram novamente para apoiar a AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) na terceira edição do evento “Dia D”, com o tema “Dia D Virar Super Herói”, que tem como principal objetivo arrecadar recursos para a instituição, que presta assistência a crianças e adolescentes com câncer de todo o estado.

A ação, que acontecerá no dia 12 de outubro, no Clube Estoril, terá uma programação repleta de diversão para toda a família. A data além de ser alusiva ao Dia das Crianças, mas também o aniversário da Liga do Bem, que é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada a levar amor, carinho e atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em hospitais, abrigos e asilos. Com valores como comprometimento, superação, doação ao próximo, resiliência, gratidão e honestidade, a Liga utiliza heróis e personagens de histórias infantis como instrumentos de interação e inspiração.

A parceria do grupo com a AACC/MS existe já há 10 anos, desde a fundação da Liga. Essa colaboração sempre foi focada na arrecadação de fundos para auxiliar na manutenção e custeio das despesas da instituição. Nos últimos cinco anos, os heróis realizaram uma rifa própria, cujas vendas eram destinadas a ajudar no custeio da Casa de Apoio. Antes disso, a Liga já participava de outras maneiras, como no McDia Feliz, porém passou a dedicar-se a um evento próprio, engajando seus integrantes e amigos da instituição ainda mais. Para esse ano, o grupo preparou muitas novidades.

“Em 2024, decidimos reformular esse projeto de parceria, criando um evento exclusivo da Liga do Bem. Será um dia inteiro com diversas atrações promovidas pela Liga e pela AACC/MS, incluindo barracas de comidas e bebidas, brinquedos para as crianças e apresentações dos nossos heróis. O objetivo continua sendo arrecadar fundos em prol da instituição, por isso a participação de todos é fundamental”, pontuou Jaime Henrique Melo, o Capitão América da Liga do Bem.

Prêmios

No dia do evento, a principal atração será o Show de Prêmios, com sorteios de diversas premiações aos participantes como mochila da Puket, voucher de R$100 no Coco Bambu, bolsa de maquiagem da MAC, peças da Body for Sure, vouchers da Hair Family, vouchers de R$80 para compras na Dalila Massas, voucher de R$200 no Território do Vinho, kit Mary Kay e muito mais.

Ao adquirir uma cartela, no valor de R$25, a pessoa garante sua participação no Show de Prêmios e tem acesso ao evento “Dia D Virar Super Herói”, que será exclusivo para quem tiver adquirido ao menos uma cartela.

Os interessados podem entrar em contato com um dos integrantes da Liga do Bem, pelo instagram @ligadobemcg ou pelo telefone (67) 99168-4077.

Serviço

Dia D Virar Super Herói – Ação da Liga do Bem em Prol da AACC/MS;

quando: 12/10, das 15 às 21h;

onde: Clube Estoril, Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista;

Ingressos à venda pelo instagram @ligadobemcg ou pelo telefone (67) 99168-4077.