Karol Conká e Juliette são tema de conversa no Big Brother Portugal

O fatídico bordão “me joga no paredão” não morreu e virou assunto entre os confinados no “Big Brother Portugal” na segunda-feira, 20 de setembro. A passagem de Karol Conká pelo BBB21 e a ascensão de Juliette Freire, citada como fenômeno, foi tema de uma conversa, mostrando que os brothers da terrinha também ficaram atentos à última edição do reality show da Globo.

Na conversa, os participantes António e Bruno explicaram para o grupo a dinâmica do reality aqui no Brasil e recordaram frases que marcaram a passagem da rapper curitibana, eliminada com recorde histórico de 98% de rejeição.

“Lá, metade são de famosos e metade anônimos. E essa (Karol), a rapper, MC, era famosa e perdeu seguidores”, disse Antonio, lembrando que a postura de Conká no reality não agradou.

O brother português ressaltou o comportamento da cantora no game e citou algumas falas da ex-sister.

“Completamente louca. Você nunca viu o vídeo ‘e se não gostou, me bota no paredão’, ‘minha língua é igual chicote’?”, questionou.

Vale lembrar que durante uma briga com Lucas Penteado, a rapper soltou a icônica frase “qualquer coisa, me bota no Paredão”, que viralizou na web com diversas versões divertidas.

António ainda falou sobre Juliette Freire: “A Juliette, que foi a que ganhou, entrou com 3 mil e poucos seguidores e saiu com 40 milhões. Em quatro meses, imagina. Foi um fenômeno”, disse, errando, no entanto, o número de seguidores da ex-BBB, que saiu com cerca de 24 milhões de fãs na rede social.” “Ela era da Paraíba, era muito tranquila. As pessoas da casa diziam que ela era chatinha, mas ela explicava o ponto de vista dela, mas as pessoas foram ‘mázinhas’ com ela, diziam que ela era maluca”, explicou o rapaz.