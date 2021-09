Atenção, cactos! No dia 13 de setembro, às 18h30, Juliette Freire estreia como apresentadora do Multishow. A cantora e ex-BBB vai comandar o “TVZ Temporada Juliette”.

Ao longo de sete edições, a apresentadora vai receber um convidado por dia para entrevistas despojadas, que são a cara do TVZ! Entre os já confirmados da temporada estão Dilsinho, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Simone e Simaria e Xand Avião. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, com edições ao vivo às segundas e quintas.

“Tô com muito frio na barriga. Mas o programa é algo que eu gosto muito, é música! Eu vou conhecer pessoas que eu admiro, vou trazer músicas que eu gosto para vocês… Estou muito feliz, quero muito que dê certo e que todos gostem! Embora eu esteja nervosa, acho que vai ficar lindo!”, afirmou Juliette.

Uma das grandes apostas do “TVZ Temporada Juliette” é abusar da interação nos quadros fixos. No Desafio da Juliette, será aberta uma caixinha de perguntas e, caso a apresentadora não queira responder, vai ter que pagar uma prenda escolhida pelo convidado, que também não vai ficar de fora dessa. No Karaokê da Juliette, ela e o convidado do dia cantam músicas completamente diferentes do seu repertório e vai valer tudo: inglês, espanhol, rap e muito mais! O React de Notícias traz um giro de um minuto com os últimos acontecimentos comentados pela própria.

Já no Público Decide, a apresentadora vai soltar o gogó cantando músicas escolhidas pelos espectadores. O Juliette Indica, por fim, vai trazer sugestões de artistas e músicas que estão bombando em sua playlist. E por falar nisso, a audiência poderá acompanhar essas indicações, com curadoria original da própria apresentadora em uma playlist no Spotify.

O “TVZ Temporada Juliette” também vai contar com conteúdos exclusivos nas redes sociais do Multishow. No domingo (12), na pré-estreia, os fãs poderão acompanhar uma live com seus ex-colegas de confinamento no BBB 21, Camilla de Lucas e João Luiz. Eles vão falar da ansiedade de apresentar um programa e trocar experiências profissionais após o reality. No Isso o TVZ Não Mostra será realizada uma cobertura exclusiva dos momentos de descontração, ensaios e bate-papo com convidados fora do ar.