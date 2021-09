Juliette divulga capa de seu primeiro EP

Castos em festa! Na manhã desta quarta-feira, 01 de setembro, Juliette revelou a capa de seu primeiro EP. Em seu perfil no Twitter, a pernambucana – agora cantora – falou sobre a novidade. “Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming. Com amor, Juliette”. Escreveu

No último domingo 29 de agosto, a campeã do “BBB21′ animou os fãs ao falar sobre o seu primeiro EP, que será ançado oficialmente na quinta-feira, 02 de setembro: “Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês. Façam o pre-save! No dia 02 vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. #EPJuliette”. escreveu

Ainda no fim de semana, ela chegou a mostrar os bastidores da gravação de seu álbum.

A paraibana escreveu: “ Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida pra vocês. Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas. Que as palavras tragam leveza como me cobriram de paz. Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês. Convido-os a voar junto comigo!”