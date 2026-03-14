Jovens da Chácara Buriti transformam território em arte

Na Comunidade Quilombola Chácara Buriti, em Campo Grande, histórias do cotidiano, memórias de família e paisagens do próprio território se transformam em arte. Neste sábado (14), adolescentes da comunidade participam das oficinas de pintura e colagem do projeto “Reafirmando Territórios”, uma iniciativa que une criatividade, identidade e pertencimento.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), que tem levado atividades culturais a diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso à arte e valorizando os territórios e suas histórias.

Realizado pelo Coletivo Enegrecer, o projeto convida os jovens a olhar para aquilo que faz parte da própria vida — objetos simples, sentimentos, lugares da comunidade — e perceber que tudo isso também pode virar expressão artística.

Durante o encontro, os participantes experimentam duas linguagens criativas: pintura e colagens. Idealizadora do projeto, a artista Erika Pedraza explica que a arte também pode ser um caminho para fortalecer a forma como os jovens se veem e reconhecem sua própria história.

“Quando um aluno faz um autorretrato, por exemplo, ele mostra como se enxerga. E quando ele gosta do resultado, automaticamente está dizendo que gosta de si mesmo. Levar arte ao quilombo é também reconhecer que eles são importantes e merecem que esses eventos aconteçam dentro da própria comunidade”, comenta.

Thalita Valiente ministra a oficina de pintura e propõe um olhar sensível sobre o território. “A proposta é que eles percebam que aquilo que faz parte da vida deles também pode virar arte. Pode ser um objeto simples, um lugar da comunidade, um momento vivido com a família ou até um sentimento. Muitas vezes algo que parece pequeno carrega um significado enorme.”

Já na oficina de colagem, Yasmin Alexandra mostra que a criatividade pode nascer de materiais simples. “Quero mostrar que para criar arte não é preciso ter materiais raros ou caros. Muitas vezes algo que já está em casa pode ser o ponto de partida para uma criação.”

Por Prefeitura de Campo Grande