Jojo Todynho relata ter sido vítima de racismo em Fortaleza

A cantora Jojo Todynho denunciou ter sido vítima de racismo em uma feira em Fortaleza (CE), na noite desse sábado (16). A influenciadora registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia contra a autora das ofensas.

Todynho relatou, nas redes sociais, que estava em uma feira comprando uma mala para guardar presentes que ganhou na viagem, quando foi abordada por uma lojista. A mulher ofereceu um produto em troca de uma divulgação no Instagram da cantora, que agradeceu a proposta, mas negou.

Inconformada por Jojo rejeitar a permuta, a suspeita disparou: “Esses pretos são todos arrogantes”. Ao ser confrontada pela cantora, a mulher ainda questionou: “O que você está fazendo aqui então?”.

“Eu terminei de pagar o que estava pagando e fui falar com ela. Está gravado aqui no meu telefone e está gravado também a administradora da feirinha pedindo desculpas, porque ela estava presente e viu que tudo o que aconteceu. Eu falei com ela que quem quer respeito se dá o respeito”, disse.

Jojo ainda acrescentou: “Aí, numa dessa, eu só discuti, mas se eu meto a mão na cara dela, porque tem que ser assim, com racista tem que ser assim. Ela me perguntou, ‘o que você veio fazer aqui na feirinha então?’, eu falei que vim passear, eu aceito produto seu, eu aceito se eu quiser. Aprenda a falar com os outros, as pessoas têm que aprender a falar com os outros”, relatou.

A cantora ainda relatou ter recebido ataques de pessoas nas redes sociais, alegando que ela estava de “mimimi”.

“Racistas não passarão, as pessoas têm que entender que não é por que ela tem 40, 50, 60 anos que ela pode falar o que quiser. Vai falar o que quiser dentro da casa dela, comigo não. Depois falam que é mimimi e a gente quer se vitimizar. ‘Ah, por que a Jojo é barraqueira’. Sou, sim. Porque até morrer eu vou botar cada um em seu devido lugar. Quem quer respeito se dá o respeito, ninguém é obrigado a gostar de mim, mas respeitar é um dever de todos”, reforçou.

Após ter feito o boletim de ocorrência, Jojo agradeceu o carinho recebido pelos fãs sobre a situação e relatou ter ficado “muito triste” com o ocorrido.

Com informações da ASCOM.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: