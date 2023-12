João Bosco & Vinícius apresenta ‘Violada Chora, Me Liga’ hoje na Capital

Dupla sertaneja João Bosco & Vinícius faz apresentação especial e traz ao palco Maria Cecília & Rodolfo, Léo Pires e João Haroldo & Betinho

O Parque de Exposições Laucídio Coelho recebe uma das maiores violadas que já veio à Capital. Neste domingo (3), a “Violada Chora, Me Liga” proporciona um encontro para todas as idades. Com mais de cinco horas de programação, além de open food, open bar e área kids, o evento traz ao palco Maria Cecília & Rodolfo, Léo Pires e João Haroldo & Betinho, além dos próprios organizadores, a dupla João Bosco & Vinícius. Em entrevista ao jornal O Estado, os artistas revelam entusiasmo por chegar à Capital com um evento único.

Conforme destaca João Bosco, trazer a “Violada Chora, Me Liga” a Campo Grande, uma cidade que sempre acolheu a dupla durante sua trajetória, é uma escolha justa e necessária, pois o intuito é proporcionar uma experiência marcante e incrível aos fãs.

“Vamos finalizar o ano da melhor maneira possível. Nossas expectativas estão altas e positivas. Em cada cidade que passamos, o projeto sempre entrega uma experiência muito bacana. Vai ter muita comida maravilhosa, muita alegria, e sem dúvidas, muita música boa por lá. Queremos encontrar todos os nossos fãs do Mato Grosso do Sul e agradecer pelo carinho que recebemos desde sempre!”, compartilha João Bosco.

Lazer, entretenimento e alegria

Desde maio em Tatuí, o rótulo de sucesso da dupla João Bosco & Vinícius, “Violada Chora, Me Liga”, resgata memórias afetivas e cria um ambiente único, ao reunir diversos públicos. Após duas edições no interior paulistano, o evento chega a Campo Grande, e durante cinco horas de encontro (12h às 17h), será oferecido um cardápio diversificado, destacando cortes de carnes premium e acompanhamentos deliciosos preparados por chefs renomados, juntamente com uma variedade de drinks, que enriquecerão a experiência gastronômica.

“Em maio, tivemos a primeira edição do projeto e demos esse start em Tatuí, no interior de São Paulo, e foi incrível. O projeto é inédito e queríamos envolver o universo gastronômico com o entretenimento, além do melhor da música sertaneja. As edições contam com aproximadamente oito horas de festival, áreas diferentes para toda a família, open bar, open food. Pensamos em tudo para ser um evento onde todos possam ir e aproveitar do melhor jeito possível. Então, é a combinação perfeita para uma festa perfeita. Contamos com uma ampla equipe de profissionais que fazem essas horas serem as melhores para o público. Como o Vinícius comentou, não queremos apenas um palco e bebidas, o projeto entrega um momento de lazer, entretenimento e alegria, para curtir com a família, amigos e todos que quiserem participar”, destaca Vinícius.

Atrações de sucesso

Para o palco, João Bosco & Vinícius prepararam um repertório que fará todo o público cantar junto. A setlist preparada para hoje (3) coleciona uma seleção avassaladora de hits, com destaque para as faixas “Chora, Me Liga”, “Terremoto”, “Sem Esse Coração”, “Coração Só Vê Você”, “Segunda Taça”, entre outros. No entanto, João Bosco & Vinícius não se contentaram em promover um evento com várias atrações para todas as faixas etárias, como também convidaram ao palco os conterrâneos Maria Cecilia & Rodolfo e João Haroldo & Betinho, além do cantor paulistano Léo Pires. Maria Cecília & Rodolfo prometem uma apresentação histórica, incluindo todos os sucessos de carreira e as novas composições do mais recente projeto audiovisual “Maria Cecília e Rodolfo – 15 Anos”. Segundo destaca Rodolfo, é um show que promete muito!

“Ainda estamos definindo os últimos detalhes, mas os clássicos, claro, não podem ficar de fora. ‘Coisas Esotéricas’, ‘Você de Volta’, ‘Tchau Tchau’, ‘Os Dias Vão’, que é para o público reviver esse momento único. Levaremos as faixas do nosso novo projeto, Maria Cecília e Rodolfo – 15 Anos, com ‘Suspeitas’, ‘Por Isso Que Eu Bebo’, ‘Saudade Por Minuto’, ‘Além da Cama’. Ah, e os clássicos que a gente ama, homenagens carregadas de amor, carinho e respeito. Então, o que posso garantir é que será uma grande apresentação!”, afirma Rodolfo.

Já Maria Cecília ressalta que a mistura que a “Violada Chora, Me Liga” proporciona está intimamente ligada à cultura brasileira. Além de ser um momento muito especial, já que o encontro reviverá os grandes momentos e clássicos das violadas. Ainda, a cantora manda um recado aos fãs.

“Quem não ama música sertaneja e um bom churrasco? E é um evento assertivo, em que as famílias podem se reunir para ter uma grande experiência, aproveitar um dia juntos. Isso é maravilhoso! É uma honra para nós esse convite. João Bosco & Vinícius são dois amigos queridos, conterrâneos e participaram do nosso mais recente DVD, Maria Cecília e Rodolfo – 15 Anos – na faixa ‘Saudade Por Minuto’, música que, com certeza, estará no nosso repertório. É um evento lindo, que mistura música e churrasco em uma grande festa! Alô, Campo Grande, tocar em casa é sempre incrível. Vamos nos divertir juntos!”, disse Maria Cecília.

Outra atração que integra o time de artistas de sucesso é o cantor e compositor Léo Pires. Direto de Sorocaba para os palcos de todo o Brasil, com o seu motorhome, Léo viaja por todo o país, levando música e entretenimento de forma gratuita às regiões mais afastadas. Para a Violada, o sertanejo reuniu seus hits de sucesso, como “Estupidamente Gelada”, “Pacote Ficante”, entre outros que prometem animar os fãs.

“É um prazer estar falando com toda a galera do Mato Grosso do Sul. É a minha primeira vez em Campo Grande e participando desse projeto grandioso sendo a ‘Violada Chora, Me Liga’. Posso dizer, com certeza, que preparamos um repertório com muito carinho, dedicação e está especial. Minhas músicas, dos meus álbuns essenciais com certeza integrarão essa playlist. Mas, além disso, não vai faltar aquele modão, que todo mundo adora, para curtir muito o show. O modão raiz é essencial. Digo mais, todos que forem ao show, podem se preparar para curtir uma apresentação animada”, afirma Léo.

O evento inicia às 12h e os ingressos variam de valor conforme o lote, custando de R$ 120 a R$ 290. Entradas estão disponíveis pelo site oficial, acesse: https://violadachorameliga.com.br.

Por – Ana Cavalcante.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.