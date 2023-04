Item inspirado em Manoel de Barros participará do maior evento de design no mundo

Balanço inspirado em poeta é destaque do MS em Salão Internacional do Móvel

Mato Grosso do Sul marca presença durante essa semana no Salão do Móvel de Milão (Isalone) o mais importante evento internacional dedicado ao setor do design e uma das maiores vitrines mundiais do segmento, que concentra arquitetos, designers, construtoras e influenciadores do mundo todo.

A arquiteta e designer de móveis Luciana Teixeira, da galeria-escola Supapo Criativo, de Mato Grosso do Sul, leva à Itália toda a poesia de Manoel de Barros, com o balanço Manoel, inspirado no grande poeta e elaborado a partir do uso de técnicas tradicionais da região do Pantanal.

O balanço é uma das criações que nasceram no Projeto Cerrado Berrante, cujo objetivo é promover a cultura de produção de produtos de design autoral na região de Mato Grosso do Sul. Em sua primeira etapa, o projeto dedicou-se ao processo de criação e produção da dupla balanço e poltrona Lídia Baís, a multiartista conhecida como uma mulher à frente do seu tempo e grande expoente cultural do estado; e o Balanço Manoel de Barros, poeta cujos versos se entrelaçam aos detalhes da natureza do Cerrado e do Pantanal.

O balanço Manoel foi selecionado por Bruno Simões, grande nome do segmento e curador da mostra brasileira promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), durante o Salão do Móvel de Milão. É a segunda vez que uma peça desenvolvida por Luciana Teixeira participa do evento e a primeira em uma exposição coletiva da Apex. “A presença do balanço na mostra coloca em destaque a riqueza cultural e a exuberância da região do Pantanal, apresentando-as ao mundo todo por meio do design como ferramenta. É também uma oportunidade para que pessoas de diferentes países se interessem pela nossa cultura e, sobretudo, pela natureza brasileira, levando a uma reflexão da importância da preservação ambiental”, pontua Luciana. Além do balanço Manoel, a poltrona Brasileirinho, também da designer, estará em Milão na Lovato Brazilian Diversity uma exposição coletiva com 14 designers brasileiros. Ela foi sua primeira peça a ser vendida para uma indústria e deveria ter ido para a exposição, mas por conta da pandemia, em 2020, isso não foi possível. Agora, então, ela faz sua estreia em terras italianas.

A trajetória de êxito da designer em exposições de destaque vem desde 2019, com a participação na High Design no DW Design Week em São Paulo, como a primeira profissional sul-mato-grossense a participar e agora, está pela segunda vez em Milão. O primeiro projeto a ser exposto em terras italianas foi a exposição de lançamento da coleção Raiz da Trama, que foi realizada por meio do FIC/MS em 2021.

O Salão do Móvel de Milão se espalha por toda a cidade de Milão e o balanço Manoel ficará em exposição até o dia 26 na Exposição INTERNI DESIGN Re-evolution realizada pela ApexBrasil no circuito do Isalone.

Projeto Cerrado Berrante

Bastante completo, o projeto tem o firme propósito de aliar o design à inovação, à tecnologia e aos saberes e fazeres manuais. A partir disso e utilizando-se da cultura material do Mato Grosso do Sul, o projeto se propôs a criar uma coleção de móveis autorais, apresentando um diálogo entre técnicas e processos do universo das artes visuais, mais especificamente no segmento da produção de design autoral. Ao total, foram criados oito objetos coloridos, vibrantes e plenos de significados, inspirados nas cores de Campo Grande, dentre eles o balanço Manoel e a poltrona e balanço Lídia.

O projeto também promoveu uma oficina de artesanato ao longo do mês de março e início de abril, com a proposta de lançar uma coleção pautada na pesquisa das técnicas de artesanato regional, como a selaria da cultura pantaneira, a técnica paraguaia que utiliza o tear típico da tradicional faixa paraguaia e, ainda, técnicas de tramas étnicas que fazem referência aos saberes e fazeres ancestrais da autêntica brasilidade sul-mato-grossense. Além disso, o Cerrado Berrante promoveu uma ação de plantio de ipês e árvores do Cerrado na Via Park, uma das avenidas mais movimentadas de Campo Grande e, também promoverá, em breve, uma roda de conversa sobre Economia Criativa.

O Projeto Cerrado Berrante recebeu financiamento do FMIC 2019, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.