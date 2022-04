Iron Maiden anuncia 3 shows no Brasil além do Rock in Rio

O Iron Maiden anunciou três shows no Brasil com a turnê mundial Legacy of the Beast: Curitiba (27/8, na Pedreira Paulo Leminski), Ribeirão Preto (30/8, na Arena Eurobike) e São Paulo (4/9, no estádio do Morumbi).

Os ingressos ficam disponíveis para o público em geral a partir das 10h de 28 de abril, pelo site da Livepass, com preços que variam de R$ 120 a R$ 1.200. Clientes do cartão de crédito da Porto Seguro contam com pré-venda exclusiva a partir de 26 de abril.

A banda britânica liderada por Bruce Dickinson também se apresenta no Rock in Rio, festival em que é headliner no dia 2 de setembro. As entradas já estão esgotadas. No chamado dia do metal do evento, ainda sobem ao palco Dream Theater e Sepultura com Orquestra Sinfônica Brasileira. O Megadeth cancelou a apresentação, mas o festival ainda não confirmou um substituto.

“Estamos ansiosos para voltar a Curitiba e São Paulo, e fazer nossa primeira visita a Ribeirão Preto, junto com o Rock in Rio, claro. Estamos trazendo o show Legacy completo, o mesmo que estamos levando para os estádios e festivais europeus remarcados neste verão”, afirma Rod Smallwood, empresário da banda, em nota.

“Com base no Legacy 2019, mas um passo além, é claro que estamos mantendo todos os grandes momentos espetaculares e grandes músicas, mas vamos mudar um pouco as coisas, mudar algumas músicas para outras mais adequadas aos tempos atuais e temos certeza que todos ficarão impressionados com a nova seção de ‘Senjutsu’, que é espetacular”, completa.

Folhapress