Inscrições para cursos de desenho artístico e dança de salão começam nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (06), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), abre o prazo de inscrições para os projetos de dança de salão e desenho artístico.

DANÇA DE SALÃO

As vagas são para jovens e adultos a partir dos 11 anos, com limite de 20 casais. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h. Para se inscrever, os interessados devem apresentar xerox do RG e CPF, foto 3×4 e comprovante de residência. Vale ressaltar que a inscrição deve ser feita em dupla.

DESENHO ARTÍSTICO

Sendo realizado em 2 módulos, o curso é voltado para jovens, adultos e crianças a partir de 8 anos de idade . Haverá turmas nos períodos matutino (8h30 às 10h30) e vespertino (14h30 às 16h30), de segunda a quinta-feira.

As inscrições devem ser feitas na Diretoria de Cultura, localizada na Avenida Rosário Congro s/n – Centro, na antiga estação ferroviária. Mais informações: (67) 99206-9372.