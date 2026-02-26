Inscrições abertas para o 3º Festival Cristão de Música

Evento premia com até R$ 5 mil e valoriza talentos e fortalece a cultura cristã

Estão abertas as inscrições para o 3º Festival Cristão de Música do Mato Grosso do Sul, promovido pela Feira Central de Campo Grande. O evento tem como propósito promover a cultura cristã e valorizar o talento musical de artistas do segmento gospel no Estado, reunindo diferentes estilos e vertentes em uma celebração marcada pela fé, excelência e comunhão. O edital estabelece normas e critérios de participação, garantindo transparência, organização e respeito entre os envolvidos.

As inscrições seguem abertas de 20 de fevereiro até 15 de março de 2026, às 23h59, exclusivamente por meio de link disponível no Instagram oficial da feira (@feiracentralcg). Podem participar grupos, duetos, bandas, instrumentistas e cantores solo residentes em Mato Grosso do Sul, exceto corais. A participação é permitida a partir dos 13 anos, menores de idade entre 13 e 17 anos devem apresentar autorização formal do responsável legal.

As apresentações acontecerão no palco da Feira Central, localizada na Avenida 14 de Julho, 3351, no Centro de Campo Grande. O cronograma oficial prevê a divulgação dos selecionados no dia 17 de março. As fases classificatórias serão realizadas nos dias 22 e 29 de março e entre 2 e 4 de abril, com a grande final marcada para 5 de abril de 2026. O tempo máximo de apresentação será de seis minutos e 30 segundos, incluindo montagem e execução.

Como fazer sua inscrição

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá enviar, por meio do formulário, o link de um vídeo com performance musical de até cinco minutos, gravado nos últimos 60 dias, com boa qualidade de áudio e imagem e execução totalmente ao vivo, sem uso de VS (voz guia) ou playback vocal. O vídeo precisa estar hospedado em plataforma com acesso público. Músicas autorais são permitidas, desde que apresentem conteúdo cristocêntrico.

A estrutura técnica será limitada ao que está previsto em edital. Não haverá banda de apoio, e os participantes deverão levar seus próprios instrumentos, sendo responsáveis por transporte, afinação e funcionamento dos equipamentos.

Será disponibilizada bateria fixa para uso compartilhado, além de sete microfones, sistema de som oficial e técnico designado pela organização. Não será permitida a utilização de microfones adicionais, técnico particular ou recursos pré-gravados que substituam a execução ao vivo.

A avaliação ficará a cargo de banca julgadora composta por profissionais qualificados, que analisarão critérios como qualidade musical, presença de palco, originalidade, gestão do tempo e cristocentrismo da mensagem. Serão premiados os cinco primeiros colocados, com valores que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil, além de kit oficial do evento.

As decisões da banca são soberanas e irrecorríveis, e a inscrição implica na aceitação integral do regulamento, incluindo autorização para uso de imagem e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Regras

A organização do festival divulgou as regras oficiais para as apresentações musicais, estabelecendo critérios técnicos e artísticos rigorosos. Não será permitido o uso de playback com voz guia (VS), nem o envio de arquivos em formatos diferentes do especificado previamente no regulamento. Também está proibido o envio de materiais por celular, Bluetooth ou plataformas online no dia do evento, medida que busca garantir a organização e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Além das exigências técnicas, o regulamento reforça o caráter temático do festival ao determinar que todas as músicas apresentadas devem ser cristocêntricas. As letras precisam evidenciar de forma clara a centralidade de Cristo, alinhando-se à proposta espiritual do evento.

A organização ressalta que se reserva o direito de impedir apresentações cuja composição não esteja em conformidade com essa diretriz, assegurando a identidade e os princípios que norteiam o festival.

Quanto às regras de apresentação, o tempo máximo estipulado será de 6 minutos e 30 segundos. Desse total, até 1 minuto e 30 segundos poderão ser utilizados para montagem, alinhamento técnico e preparação, enquanto a execução musical deverá ocorrer em até 5 minutos. O tempo será rigorosamente cronometrado pela organização. Caso o limite seja ultrapassado, haverá desconto automático de cinco pontos na pontuação final, podendo a apresentação ser interrompida se exceder o tempo máximo estabelecido.

Critérios de avaliação

A organização do festival também detalhou os critérios que serão utilizados pela banca julgadora para avaliar as apresentações. O júri técnico levará em consideração cinco eixos principais. O primeiro deles é a Qualidade Musical, que inclui aspectos como harmonia, afinação, ritmo e execução instrumental e/ou vocal. A análise buscará identificar consistência técnica e domínio musical por parte dos participantes.

Outro ponto de destaque é a Expressão e Presença de Palco, que observará postura, comunicação com o público e segurança na performance. A avaliação contempla ainda a Originalidade e Interpretação, considerando arranjo, identidade artística e conexão com a mensagem cristã.

Também será analisada a Gestão do Tempo, com atenção ao cumprimento do limite máximo de seis minutos estabelecido no regulamento, além do critério de cristocentrismo, que examina a clareza da mensagem, a fidelidade à temática cristã e a centralidade de Cristo na letra.

No que diz respeito às premiações, serão contemplados os cinco primeiros colocados, conforme a soma das notas atribuídas pela banca julgadora. O primeiro lugar receberá R$ 5.000,00; o segundo, R$ 3.500,00; o terceiro, R$ 2.500,00; o quarto, R$ 1.500,00; e o quinto, R$ 1.000,00.

Além dos valores em dinheiro, todos os vencedores receberão o Kit Oficial de Participação do Evento. O pagamento será realizado conforme as orientações da organização, mediante a apresentação da documentação exigida.

Participantes

Dois dos participantes confirmados para o festival já demonstram expectativa elevada em relação à proposta do evento. A cantora Mariana Alves, de 24 anos, destaca que a exigência do cristocentrismo na letra foi determinante para sua inscrição.

“Achei muito importante que o regulamento deixe claro que a mensagem precisa evidenciar a centralidade de Cristo. Isso nos desafia a ir além da técnica e realmente transmitir aquilo em que acreditamos”, afirmou. Segundo ela, a preparação tem sido intensa, com foco tanto na qualidade musical quanto na gestão do tempo estabelecido pela organização.

Já o músico Rafael Souza, líder de uma banda independente da região, ressalta que os critérios técnicos aumentam a responsabilidade dos participantes. “Saber que seremos avaliados em harmonia, afinação, presença de palco e até no cumprimento rigoroso dos seis minutos nos faz encarar tudo com muito profissionalismo”, declarou.

Para ele, mais do que a premiação em dinheiro, o principal objetivo é apresentar uma canção que una excelência artística e fidelidade à mensagem cristã proposta pelo festival.

Serviço: Para realizar a inscrição, acesse o perfil oficial da Feira Central no Instagram, @feiracentralcg, e inscreva-se por meio do link disponível na bio do perfil. As inscrições estão abertas até 15 de março de 2026, às 23h59.

Amanda Ferreira