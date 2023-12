Quantos livros você leu em 2023? Confira alguns livros de romance para bater essa meta antes do ano acabar

No Brasil, 52% da população tem o hábito da leitura, segundo a última edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil. E o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros lidos por habitante. Desses, apenas 2,43 são lidos do começo ao fim. Com a chegada das férias e o recesso de final de ano, e para incentivar a leitura, o jornal O Estado indicará livros nessa última semana de dezembro.

Confira abaixo indicações de livros de romance.

Teto para Dois

Tiffy está desesperada por um apartamento bem localizado e barato. Leon está desesperado por dinheiro extra para pagar as despesas. O anúncio de um apartamento no centro por um valor baixo não poderia ter chegado em melhor hora para Tiffy, mesmo que ela tenha que dividir a cama com um estranho.

Em Teto para Dois, Leon e Tiffy dividem um apartamento e a mesma cama sem nunca se encontrarem.

Adaptação disponível no Prime Video.

Autora: Beth O’Leary

N. de páginas: 400.

Heartstopper

Ao início do ano letivo e com uma nova dinâmica na escola, Charlie ganha um colega de classe, o qual senta todos os dias ao seu lado durante as aulas, Nick. Nick é popular, o capitão do time de rúgbi, além de ser um ano mais velho. Aos poucos, Charlie vai se apaixonando por Nick, seu amigo legal definitivamente hétero.

Heartstopper é uma história no formato HQ (história em quadrinhos) e ganhou adaptação da Netflix.

Autora: Alice Oseman.

N. de páginas: 288.

O jogo do – amor – ódio

O que é mais forte, o amor ou o ódio? A única coisa que Lucy tem certeza é que ela odeia Josh. E Josh a odeia de volta. Mas como nada na vida é fácil, eles trabalham juntos numa sala pequena enquanto sentam um de frente para o outro e se odeiam mutuamente. Aos poucos, Lucy percebe que os jogos que ela e Josh praticam para irritar o outro e as disputas de ego não são mais tão passivo-agressivas, ou carregadas de ódio, assim.

O livro ganhou uma adaptação disponível no Prime Video.

Autora: Sally Thorne.

N. de página: 367.

Para todos os garotos que amei

Lara Jean é uma romântica incompreendida. L.J ama livros de romance de época, mas nunca teve um namorado, apenas paixões avassaladoras e platônicas. A cada vez que tem um novo amor, Lara Jean escreve uma carta para ele declarando todos os seus sentimentos e a guarda em uma caixa como uma lembrança do sentimento que teve. Até que um dia as cartas são enviadas aos destinatários e LJ entra em desespero porque uma delas estava endereçada ao namorado de sua irmã mais velha.

Adaptação disponível na Netflix.

Autora: Jenny Han.

N. de páginas: 345.

Os dois morrem no final

O inevitável acontece com Matteo: ele recebe uma ligação da Central da Morte informando que até o fim do dia ele irá morrer. Tomado pelo desespero de realizar tudo o que não fez em toda a sua vida antes que ela se esvaia mas detido pelo medo, Matteo conhece Rufus, um outro rapaz que também recebeu uma ligação da morte naquela noite e que estava disponível no aplicativo Último Amigo. Juntos, os garotos aproveitam o dia 05 de setembro como se fosse o último dia das suas vidas enquanto fogem dos perigos que podem resultar nas suas mortes.

Autor: Adam Silvera

N. de páginas: 333.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram