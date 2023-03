IHGMS preserva as memórias históricas de MS e, pela 1ª vez, é presidido por uma mulher

Considerado “irmão caçula” da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), o IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul) foi fundado em 3 de março de 1978. Em comemoração aos 45 anos de criação, o instituto realiza uma solenidade aberta ao público nesta sexta (31), às 19h, na academia, localizada na rua 14 de Julho, 4.653.

Anos antes de 1975, um grupo de pensadores criou a Academia Campo-Grandense de História e Letras, e surgiu a necessidade de se criar um local para registrar a história de Mato Grosso do Sul. Foi quando Paulo Coelho Machado, com Antônio Lopes Lins, Demósthenes Martins, José Barbosa Rodrigues, Otávio Gonçalves Gomes e José Couto Vieira Pontes, reunidos na casa de Eduardo Olímpio Machado, fundaram o IHGMS.

Com 142 publicações com temáticas regionais registradas e presidido por uma mulher pela primeira vez, em 45 anos, o instituto foge dos padrões de outros Estados brasileiros, segundo a presidente Maria Madalena Dib. “O nosso [instituto], especificamente, tem se sobressaído na área de publicações. Fizemos um resgate de obras raras que possuem uma relevância para a história e conservação do meio ambiente, nas áreas de geografia, sociologia e antropologia”.

Após 20 anos, o instituto voltou a editar revistas com artigos e, atualmente, conta com 34 associados voluntários, entre eles, advogados, jornalistas, médicos, cineastas, musicistas, sociólogos, arqueólogos, historiadores, geógrafos, arquitetos e urbanistas, engenheiros e professores. “Temos uma diversidade muito grande nos nossos associados, e todos possuem expertise, por isso foram convidados a compor nosso quadro”, explica Madalena.

O diretor de relações institucionais do IHGMS, Paulo Cabral, ressalta a importância do instituto para todo o Estado. “Ele é fundamental para termos clareza de nossas raízes, porque, sem dúvida alguma, se trata de uma proposição que atinge a sociedade.”

Paulo ainda comenta que o trabalho que o instituto faz, em Mato Grosso do Sul, é muito positivo. “Quando estamos defendendo e fortalecendo nossa identidade, estamos fazendo, de alguma forma, algo positivo para todo o Estado e isso é muito importante”.

Legado

Os dois presidentes que deixaram seus legados no IHGMS foram Paulo Coelho Machado, fundador, que o comandou até 1994, e Hildebrando Campestrini, que presidiu de 1995 a 2016. Paulo Coelho Machado foi um grande líder da luta pela divisão do Estado de Mato Grosso, professor de Direito, membro da ASJ e autor de diversos livros. Paulo ainda presidiu importantes associações de Campo Grande, como o Sindicato Rural, Cruz Vermelha, Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Rádio Clube, Rotary Club e a Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores de Nelore.

O esteio do instituto foi o professor Hildebrando Campestrini, que abriu as portas da administração pública estadual e municipal e também presidiu a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Campestrini publicou 11 livros e contribuiu muito para o crescimento do IHGMS. Após sua morte, em 2016, ele foi homenageado por seu trabalho na cultura com o novo nome da sede, “Casa Hildebrando Campestrini”.

Conquista

Ao longo dos 45 anos de fundação, a união entre os associados foi a maior conquista do IHGMS, que colaboram no desenvolvimento dos trabalhos, como, por exemplo, um projeto de doação de livros, proposto pela professora Iolete Moreira. O projeto, que começou com 500 livros doados na praça Ary Coelho, se expandiu tanto que a última edição, realizada em 2022, teve 2,5 mil doações.

Outra conquista, mencionada pela presidente, é a parceria de dez anos com o jornal O Estado, que publica artigos escritos pelos professores associados. “O feedback que eu tenho dos professores é que eles estão montando aulas com esses artigos. Então, nós estamos contribuindo de uma maneira significativa na construção de um grupo de leitores e alunos que vão conhecer a história e geografia de Mato Grosso do Sul”, conta.

A respeitabilidade que o instituto conseguiu também é outra conquista que a presidente se orgulha em falar. “São poucas as instituições que conseguem respeito de uma maneira tão longa, como nós. Estamos há 45 anos fazendo um trabalho de excelência e isso é uma conquista dos associados e de todos os presidentes que passaram pelo IHGMS.”

Serviço

A solenidade de comemoração dos 45 anos do IHGMS será amanhã, 31 de março, às 19h, na Academia Sul-MatoGrossense de Letras, localizada na rua 14 de Julho, 4.653. Para quem quiser visitar o instituto, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na avenida Calógeras, 3.000.

