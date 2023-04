Horóscopo do dia: Previsão para o seu signo neste domingo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Favorece divulgações, seja do próprio trabalho como de algo que queira negociar. Na rotina, tende a lidar com momentos mais prazerosos que envolvam eventos e diversões. Recomenda mais atenção com seus impulsos em atitudes no trabalho e assuntos do dia a dia para não resolver tudo na ansiedade. Estará mais impaciente para esclarecer assuntos afetivos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Neste período próximo ou pós aniversário, alguns interesses estão mais propensos a ter melhor andamento ou mesmo se consolidar. Tende a retomar assuntos domésticos ou que envolva a família. Bom aspecto traz oportunidades para expor pensamentos e sentimentos que há tempos precisava esclarecer em relacionamentos de maior vínculo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Momento que favorece entendimentos nas relações mais próximas e contatos diante de grupos, amizades e relações de trabalho. Momento propenso para mais cuidados consigo mesmo(a), tanto com a saúde como na estética. Período especial para conversas especiais na vida amorosa, mas evite relembrar problemas superados.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Há melhores oportunidades para ajustes diante de assuntos materiais ou que envolvam despesas. Também há tendências para mais dedicação a estudos e novos conhecimentos. Seu senso crítico estará mais acentuado diante das relações, o que recomenda atenção com o jeito de expor certas opiniões. Cuide para não tirar conclusões precipitadas sobre pessoas e assuntos.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Momento que favorece a consolidação de projetos e reconhecimento em temas profissionais. Atenção para não querer resolver assuntos materiais de forma ansiosa, valorizando até mesmo uma postura estratégica e de sigilo. Na vida afetiva, valorize atitudes mais afetuosas ao demonstrar sentimentos e surpreenda com alguns gestos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Um pouco mais de diplomacia e cordialidade ajudará junto a certas convivências. Período em que seu senso crítico venha deixá-lo(a) mais exigente ou mesmo impaciente, a percepção de detalhes ajudará a solucionar problemas e a tomar decisões. Nas relações, cuide para não agir de forma impulsiva ao expor sentimentos junto a familiares e na vida afetiva.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Este é um período de prudência em assuntos financeiros, evitando riscos com negócios desnecessários. Período propenso para pesquisas e descobertas em assuntos profissionais. Mudanças deverão ser mais propensas em parcerias e vínculos no trabalho. Na rotina, a dedicação ao corpo e a terapias, temas espirituais, meditação e tudo o que revigore suas energias será essencial.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Momento propenso para reconhecimento, responsabilidades e novas motivações diante de projetos profissionais. Período para a troca de idéias e para estabelecer contatos. Uma atenção a mais aos assuntos dos amigos será algo que tomará uma dedicação especial. Seja paciente com diferenças de idéias e valorize momentos para expor o que sente curtindo momentos simples na vida afetiva.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os temas relacionados a viagens, cultura e conhecimentos variados que costumam despertar interesse aos sagitarianos tendem a tomar maior atenção nesta semana. Também há tendências para maior envolvimento emocional com assuntos profissionais, o que requer atenção para não resolver tudo de forma impulsiva. Cuide para que o ritmo da rotina não distancie de pessoas especiais.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O período tende a ser produtivo em assuntos profissionais, estudos e em tudo que envolva sua rotina, principalmente por novas motivações e objetivos que venha a se dedicar. Ainda assim, terá espaço para diversões e convívios sociais diferentes. Burocracias ou contratempos com temas financeiros serão mais frequentes. Na vida afetiva, tende a demonstrar sentimentos com mais intensidade.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Assuntos da família e do lar deverão tomar atenção especial para solucionar problemas. Momento especial para decisões em conjunto a outras pessoas, qualquer que seja o assunto, por isso deve respeitar apegos a padrões que as pessoas possuírem, bem como diferenças de pensamento. Não deixe que posturas anti-sociais impeçam de ter contato com pessoas que gosta.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Novos projetos e atividades diferentes deverão marcar sua rotina. Cuide para não sobrecarregar suas energias por dar atenção a vários assuntos ao mesmo tempo. Cuidados extras com o corpo e a saúde tendem a marcar a semana. Nas relações, evite que impulsos não atrapalhem relacionamentos importantes. Período para esclarecer assuntos e objetivos na vida afetiva.

