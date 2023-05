Horóscopo do dia: Previsão para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Tudo indica que você vai domingar no maior pique e querendo distância da rotina. A Lua alimenta a sua sede de aventura e liberdade, indicando uma manhã topzera para passear, circular por aí, ver gente e conhecer pessoas diferentes. Aproveite, mas também dê atenção aos interesses do seu lar, pois Vênus colocará os assuntos domésticos e familiares em evidência.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quer um domingo gostoso e repleto de harmonia, minha consagrada? Então coloque limites na teimosia e na franqueza, ainda mais nas primeiras horas do dia. Seu jeito pode estar mais exigente e convém dosar a sinceridade para se entrosar melhor com todos. Ainda bem que Vênus vai te dar a maior força e começará a brilhar em um setor muito positivo para os seus contatos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua turbina sua simpatia, descontração, agita seu domingo e promete um dia perfeito para socializar com as pessoas queridas. Suas relações estarão protegidas e você vai contagiar quem estiver ao seu redor. Amizades e amores serão os pontos altos do dia e devem proporcionar grandes alegrias. Ah, tá pensando nas continhas e boletos, bebê? Pode relaxar e desencanar!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tudo certinho, caranguejinha? Se não tá, vai ficar e quem garante é Vênus, que começa a circular no seu signo às 11h25 deste domingo e promete blindar o seu astral. Além de realçar seu lado charmoso, carinhoso e encantador, Vênus vai abrir os seus caminhos, inaugurando uma fase de sorte, harmonia e oportunidades na sua vida.

Leão (de 22/7 a 22/8)

É festa, diversão e agito que você quer, leodiva? Então aproveite ao máximo as energias que a Lua esparrama neste domingão, pois o astral tá redondinho para você ferver por aí e boa companhia não deve faltar. Os períodos da manhã e da tarde vão reunir ótimas oportunidades de passeios, encontros e atividades de lazer. Bora lá caprichar no look e bolar programas animados.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Domingo rima com sossego e é exatamente isso que os astros contemplam para você, bebê! O cenário está tranquilo e favorável para curtir seu cantinho e passar mais tempo com os parentes próximos e o mozão. Pode sentir mais vontade de testar seus dotes culinários e fazer uma receita diferente – vai agradar em cheio!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Fds rolando e os librianjos estão como? Esbanjando disposição para interagir com as pessoas queridas e falar pelos cotovelos. Seu lado comunicativo, otimista e animado estará no comando e será um ímã para atrair boas companhias. Você vai motivar e convencer os outros sem fazer o menor esforço e o domingo será perfeito para conversar com vizinhos, amigos e parentes.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Domingar, domingou, mas em vez de ficar de papo pro ar e curtir a folga, você vai focar nos interesses financeiros e não economizará energia para incrementar seus ganhos. O período é favorável para pegar um bico, dar duro e embolsar uma graninha extra, mas novidades estão previstas a partir da hora do almoço e tudo indica que vão mexer bastante com as suas emoções.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagita, meu consagrado, hoje seu astral fica protegido e seus planos estão com tudo! Vai com confiança atrás do que quer porque a Lua segue no seu signo e dá todo incentivo para você realizar o que deseja. Sua vitalidade física aumenta e não vai faltar disposição para tirar o pezinho da rotina, passear e curtir um domingo diferente. Os períodos da manhã e da tarde serão ideais para encontrar a turma.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O domingão começa meio preguiçoso e deve seguir nessa toada, ao menos por um tempo. O astral pode não ser dos mais animados nas primeiras horas do dia, mas Vênus entra em cena no finalzinho da manhã e despeja vibes maravilindas, trazendo muitos estímulos para os seus contatos e relacionamentos. Convite de gente querida ou almoço em família deve levantar seu pique.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Quer notícia boa, aquarianjo? Vênus tem e hoje muda de cenário, elevando o interesse pela sua saúde, beleza e seu bem-estar. Tudo indica que você vai prestar mais atenção em seus hábitos e terá boa vontade para se cuidar, então, aproveite o incentivo para caprichar no look, na malhação e investir num cardápio saudável. Um astral prestativo deve embalar o convívio com amigos.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Domingou com novidades incríveis para as peixinhas e os peixinhos, que terão razões de sobra para glorificar em pé. Hoje Vênus aporta no setor mais positivo do seu Horóscopo, trazendo na bagagem grandes promessas e recados especiais. Uma onda de sorte vai bater aí na sua praia e você pode esperar uma fase com mais dinheiro no bolso e amor no coração.

