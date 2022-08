Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia começa meio tenso nesta sexta e vai ser preciso um pouco mais de jogo de cintura entre sonho e realidade hoje, inclusive no trabalho. Redobre a atenção com projetos muito arriscados ou que envolvem os amigos, meu cristalzinho, inclusive na vida pessoal. A noite, a Lua entra em Virgem e pode jogar areia nos seus planos de diversão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sextou, meu bem, mas você começa o dia com alguns avisos dos astros. Logo cedo, será preciso dedicação redobrada com a família e no trabalho. Se discorda de alguns pontos de vista ou atitudes de outras pessoas no trabalho, ao invés de bater de frente, tente chegar a um acordo. Também vale a pena ser mais flexível com o pessoal de casa, tá?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, bebê, e a comunicação segue em destaque hoje. Logo cedo, porém, pode faltar diplomacia e sobrar impulsividade, o que nunca é uma combinação muito boa. O jeito é encontrar uma maneira de administrar esse caos todo e administrar melhor a sua impaciência, principalmente no trabalho. E, com tudo isso, é melhor manter distância das redes sociais pela manhã, certo?

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Vai ser preciso ralar dobrado nesta sexta, meu cristalzinho, porque o dinheiro não cai do céu. Aliás, redobre a atenção com negociação, assinatura de contrato ou prejuízo envolvendo herança ou impostos. Se precisar fazer ajustes e rever algumas compras pra não estourar o orçamento, paciência, vá em frente. Ainda bem que o clima fica mais tranquilo ao longo do dia.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas avisam que será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com as pessoas ao redor logo cedo. Você pode querer tudo do seu jeito, tanto em casa quanto no trabalho, e aí vai acabar batendo de frente com quem pensa de maneira diferente. Tente trocar ideias e busque um meio-termo- pena que é mais fácil falar do que fazer, né?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, Virgem, e você vai precisar seguir sua intuição pra fugir de algumas furadas logo cedo. Trabalhar a sós ou em home office ajuda a manter o foco, mas se não for possível, aposte no bom-senso para não cair na conversa mole de qualquer um. Talvez tenha que diminuir um pouco o ritmo, mas tudo vai entrar nos eixos ao longo do dia.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, meu bem, e você começa o dia com mil planos para o happy hour! Mas, primeiro, vai ter que encarar algumas dificuldades em seus relacionamentos, principalmente nas amizades. Se você anda procurando um emprego ou se precisa de apoio para encarar qualquer dificuldade, melhor não esperar uma ajuda dos amigos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se anda sonhando em conquistar o reconhecimento que merece, o jeito é redobrar o foco e encarar todos os desafios sem perder a coragem. Embora possa pintar algum atrito com a família pela manhã, tente maneirar nas críticas para superar isso rapidinho. É verdade que o excesso de ambição pode atrapalhar o espírito de equipe no trabalho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa a sexta esbanjando energia, mas também será complicado manter os pés no chão e não perder o foco. Além da dificuldade para se concentrar nas tarefas de rotina logo cedo, a comunicação também pede cuidado extra. Ainda bem que as coisas vão melhorando ao longo do dia e seu otimismo ajuda a contagiar os outros.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Aproveite a sexta pra encerrar tudo que estiver pela metade antes de curtir o final de semana. Talvez seja necessário fazer ajustes em algumas áreas, rever gastos e redobrar o cuidado com as finanças pela manhã. Faça as contas direitinho e não decida nada no calor do momento, tá? Seu sexto sentido segue aguçado e pode indicar caminhos alternativos para os problemas de rotina.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sextou com sinais de parcerias, sociedade e trabalho em equipe pela frente, meu cristalzinho. Logo cedo, porém, será mais fácil terminar as tarefas que podem ser feitas junto com os colegas se você souber ceder em algumas coisas para manter a harmonia. Com paciência e boa vontade, você vai finalizar tudo o que for necessário, inclusive no trabalho.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

No serviço, pode ser um desafio manter o foco logo cedo, por isso, tente se isolar um pouco. Se puder ficar no seu canto, sem muitas distrações pelo caminho, dá para mergulhar nas tarefas pra deixar tudo em ordem antes de encerrar a semana. A saúde também pede mais cuidado da sua parte, por isso, não baixe a guarda e preste atenção se tiver algum sintoma estranho.

