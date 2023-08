Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O mês está acabando e você vai sonhar em diminuir um pouco o ritmo para curtir o seu cantinho. Mas se não pode se dar a esse luxo, o jeito é arregaçar as mangas e encarar o batente! As estrelas avisam que pode ter boas notícias ao lidar com dinheiro ou receber uma grana que tinha emprestado há um tempão. Siga sua intuição e aproveite para prestar mais atenção ao seu corpo à tarde, afinal, se você anda se sobrecarregando nos últimos tempos, a saúde vai cobrar a fatura mais cedo ou mais tarde. Se está só, um clima de mistério agita seu coração, mas invista com cautela naquele crush que não conhece direito. A dois, você vai querer paz e sossego.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com mil ideias para colocar em prática, mas é melhor fazer uma triagem primeiro pra não perder tempo com projetos que são meio descolados da realidade, Touro. Seu jeito animado promete contagiar os outros, inclusive no trabalho, e você não vai pensar duas vezes antes de estender a mão a alguém que está precisando de uma força. As amizades também ganham destaque e garantem momentos divertidos para fechar o mês com o astral lá em cima! No romance, há sinal de sintonia com o par, ainda mais se valorizarem os pontos em comum entre vocês dois. A paquera fica animada, mas talvez tenha que encarar rivalidade com alguém próximo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nesta quinta, a carreira segue protegida pelos astros e todo o seu esforço tem boas chances de ser reconhecido. Ficar longe dos holofotes pode ser o que faltava para você conquistar algo importante mais tarde, já que ajuda a manter os invejosos bem longe. Aproveite para fazer planos a longo prazo podem surgir ótimas ideias. Mas também vale reservar um tempinho para dedicar uma atenção extra à sua aparência se quiser causar uma boa impressão por onde passar. Sua popularidade segue em alta e ajuda a conquistar novos contatinhos se está só. O mozão pode cobrar mais atenção se você anda pensando só em trabalho nos últimos dias.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Se depender das estrelas, seu lado animado segue a todo vapor e vai sobrar energia pra embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com os amigos. No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava. As tarefas em grupo devem correr melhor, especialmente se trabalha com educação ou com algo ligado à Justiça. Vai ser divertido fazer algo diferente com os amigos, o que também pode movimentar as coisas na paquera. Nem a distância será capaz de esfriar seu entusiasmo por um novo crush! Aproveite para surpreender o mozão e fazer um programa mais descontraído.

Leão (de 22/7 a 22/8)

As estrelas avisam que você estará mais aberto a mudança nesta quinta, Leão. Que tal fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais? A carreira pode passar por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível para os seus interesses no final das contas. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Reserve tempo para cuidar melhor da sua saúde, mudar alguns hábitos, praticar exercícios físicos… Você vai colecionar elogios! O desejo tem tudo para crescer. Se está só, pode ser divertido jogar charme por aí e deixar os contatinhos babando.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os relacionamentos estão em alta hoje, Virgem, e você tem tudo para se divertir na companhia das pessoas que ama. Ótimo astral para quem tem planos de viajar ou visitar parentes e amigos. Também vale botar o papo em dia com uma ligação. No trabalho, vai ser mais fácil interagir com os colegas, unir forças para atingir um objetivo ou até investir em uma sociedade nova. Só faça um esforço para ceder de vez em quando, assim, dá para manter a harmonia com todos à sua volta sem estresse. Tá na pista? Nesse caso, podem pintar contatinhos novos e bem interessantes, mas você vai buscar estabilidade. O romance conta com as melhores vibes e uma dose extra de bom humor.

Libra (de 23/9 a 22/10)

No trabalho, vai sobrar pique para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, mas esse esforço deve render bons frutos lá na frente. A boa notícia é que também dá pra colocar tudo em ordem em casa mais tarde. Aproveite para fazer uma limpa nos seus guardados, esvaziar os fundos dos armários e jogar fora tudo o que estiver sem uso. Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites na hora de farrear ou de trabalhar duro. A paquera tem mais chance de emplacar com alguém que faz parte do seu dia a dia. Talvez o romance fique um pouco morno, mas faça um esforço para agradar o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O dia começa com um astral mais leve e pra lá de animado! Você também conta com uma dose extra de sorte e pode ter uma boa surpresa ao participar de um sorteio ou fazer uma fezinha. A criatividade e a habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos no trabalho, meu cristalzinho. Aproveite para melhorar os relacionamentos profissionais e abrir novas portas para o futuro. Se está só, tudo indica que isso deve mudar num instante e vai ter que se virar para lidar com uma chuva de contatinhos no seu caminho! A vida amorosa segue às mil maravilhas, com direito a momentos românticos e declaração de amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Logo cedo, há sinal de good vibes na relação com a família e você pode aproveitar para adiantar alguns serviços em casa ou começar uma reforma, se já estava nos seus planos. Seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas, já que será difícil alguém atrapalhar a sua concentração hoje. Mas, se tem planos mais ambiciosos para o futuro, é preciso se desapegar do passado primeiro, tá? A noite será perfeita para curtir seu canto, testar tratamentos caseiros de beleza ou botar os pés pra cima e relaxar! Lembranças de um amor antigo podem acelerar seu coração e despertar saudade. Seu jeito protetor está on, mas cuidado pra não sufocar o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você vai fechar o mês dando um show de simpatia e saberá exatamente como se expressar para cativar os outros. Muitos contatos que fizer agora podem evoluir para uma amizade sincera com o tempo. No trabalho, é hora de compartilhar suas ideias, mostrar seu raciocínio rápido e melhorar a comunicação com os colegas. Aproveite o astral favorável para esclarecer um mal-entendido ou tirar uma dúvida de alguém. Com tanto carisma, será difícil lidar com todos os admiradores que devem pintar no seu caminho. Um amor à primeira vista pode derreter seu coração. O romance fica mais leve e animado, especialmente se puderem dar um rolê por aí.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O mês está chegando ao fim, meu cristalzinho, mas ainda dá tempo de você receber uma boa notícia envolvendo dinheiro. Se quer comprar algo mais caro ou investir na sua casa, pesquise os preços e vá em frente! No trabalho, seu faro para as boas oportunidades de fechar um negócio vantajoso também seguem em alta. Assuntos envolvendo herança, justiça ou que dependem de outras pessoas também devem se resolver de maneira mais favorável para os seus interesses. Eu ouvi um amém? Já na paquera, talvez as coisas sigam um pouco arrastadas, mas não jogue a toalha. Tem compromisso? Melhor pegar leve na possessividade para manter a paz com o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, você conta com energias maravilindas para fazer contatos, resolver malentendido e expressar as suas ideias de maneira mais clara e objetiva. Aproveite para colocar assuntos pessoais em ordem, meu cristalzinho. No final da tarde, talvez tenha um ou outro atrito com alguém que não pensa exatamente como você, mas dá para contornar isso se for mais flexível em alguns pontos. Mas se tiver que enfrentar rivalidade no serviço, confie no seu taco e siga em frente sem dar bola para os invejosos de plantão. Suas chances na conquista serão maiores se tirar proveito da sua lábia. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito.

