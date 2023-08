Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Se depender das estrelas, o seu lado aventureiro e atrevido vai fazer hora extra hoje! A vontade de sair da rotina, conhecer um lugar diferente, dar uma arejada nas ideias passeando ao ar livre tem tudo para crescer, mas é melhor colocar o foco no serviço se quiser que as coisas andem numa boa. Isso porque você corre o risco de perder tempo sonhando enquanto as tarefas ficam de lado e uma hora essa conta chega, meu cristalzinho! Um encontro com a galera ajuda a levantar o astral mais tarde. Na paquera, você pode suspirar por um contatinho que mora longe, mas a distância talvez atrapalhe. Assuntos do dia a dia exigem mais atenção e o mozão pode ficar em segundo plano.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Bom dia para fazer alguns ajustes na rotina, repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades. Seu signo não é lá muito fã de mudanças, mas elas podem ser terapêuticas de vez em quando. Com a Lua de mudança para Sagitário, talvez as coisas não corram exatamente da maneira que estava esperando, inclusive no trabalho. O jeito é agir com mais flexibilidade para se adaptar aos imprevistos, sem perder de vista as suas metas. A paquera pode esquentar e a sensualidade será a chave para o sucesso, mas também podem surgir alguns perrengues pelo caminho. Talvez o astral não seja lá aquela maravilha com o mozão, mas drible as brigas com bom humor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua brilha em Sagitário logo cedo e avisa que você estará mais sociável do que nunca hoje, Gêmeos. A dica dos astros é espantar a solidão e buscar a companhia de pessoas que são importantes em sua vida, sem deixar a família de lado para não enfrentar cobranças em casa. Há chance de encarar rivalidade no trabalho, ainda mais se anda sonhando com uma promoção, mas faça sua parte e não deixe nada te tirar do caminho que traçou. Se pensa em fazer algumas mudanças em casa, vá em frente! No romance, mostre seu lado mais descontraído e drible o ciúme para evitar briga. Se está na pista, suas chances serão maiores com um amor do passado.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Se depender das estrelas, você vai focar toda a atenção no trabalho nesta quinta. Mas também há sinal de desafios e problemas pelo caminho, seja com a falta de atenção ou com as distrações que podem surgir durante o expediente. Se quiser evitar cobranças, não prometa mais do que consegue entregar e redobre a atenção na hora de se comunicar com os outros para não dar espaço para malentendidos. Os cuidados com a saúde pedem um pouco mais de cautela: escute o seu corpo e não ignore sintomas estranhos. Há chance de se envolver com um crush novo ou de firmar de vez um lance recente. Valorize o diálogo com o mozão e reforce o companheirismo entre vocês.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua ilumina seu paraíso astral hoje, Leão, sinal de que a sorte vai sorrir para você. Que tal fazer uma fezinha? Mas como nem tudo é perfeito, é melhor não exagerar nos gastos contando com um dinheiro que ainda não chegou nas suas mãos. O astral também sinaliza alguns perrengues à tarde, especialmente na convivência com pessoas mais jovens. Na dúvida, é melhor ficar na sua e focar no serviço, que não vai ficar pronto em um passe de mágica, por mais que você deseje isso. Tá na pista? Saiba que será difícil alguém resistir aos seus encantos, apesar de um ou outro desentendimento. Também há risco de briga ou desavença com o mozão, por isso, fuja de cobranças ou reclamações.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua avisa que boa parte da sua atenção deve se voltar para o lar hoje, Virgem, e talvez seja hora de cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos que envolvem a família. Botar as mãos na massa e fazer alguns sacrifícios faz parte, mas se não controlar o desejo de dar a última palavra em tudo, vai ser difícil contornar uma discussão. Se precisa trabalhar em casa, busque um canto sossegado e fique na sua para não ter problemas ou atritos com os outros. Contatinhos novos podem agitar as coisas na paquera e você tem tudo para brilhar à noite. Agora, se já tem compromisso, controle o ciúme e capriche nas demonstrações de carinho para derreter o par.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa a quinta sonhando em conhecer um lugar novo ou fazer uma viagem rápida, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, né? O diálogo será o caminho para se entender melhor com colegas e pessoas próximas, mas escolha as palavras com cautela e não deixe nada no ar. É que o risco de malentendido está em alta e uma conversa malinterpretada pode fazer com que você se torne alvo dos fofoqueiros de plantão, seja no serviço ou na vida pessoal. Bate na madeira! Você terá facilidade para flertar e fazer novos contatos, mas talvez as coisas não evoluam da maneira que esperava. Programa caseiro ajuda a reforçar a intimidade com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua destaca sua habilidade para lidar com dinheiro nesta quinta, Escorpião, mas é melhor redobrar a atenção e não contar com a sorte neste setor. Vale a pena tirar um tempinho pra colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa com cuidado e até pegar um serviço extra se o dinheiro anda curto nos últimos tempos. Melhor não misturar amizade e dinheiro porque as coisas nem sempre acabam bem e você ainda corre o risco de sair no prejuízo. O ciúme pode virar um problema com o mozão, mas o astral melhora à noite e a harmonia volta a reinar se conversarem abertamente. Se quer um amor pra chamar de seu, os amigos podem desempenhar o papel de cupido.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com a mudança da Lua para o seu signo logo cedo, Sagita, você pode começar esta quinta com muito otimismo e disposição. Pena que o excesso de confiança talvez cause atritos no serviço. Para driblar uma briga ou disputa, é melhor agir com mais diplomacia e evitar apontar os erros dos outros você pode receber o troco na mesma moeda. Ser mais flexível será o segredo para manter a harmonia em casa, mesmo que não concorde com as opiniões de um ou outro parente mais chato. Você pode se surpreender na paquera se topar com alguém mais sério ou mais velho. Com o mozão, planos para o futuro e melhora nas finanças do casal garantem a paz no romance.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O dia vai pedir um pouco mais de cautela da sua parte, Caprica, porque a Lua passa a infernizar seu astral hoje e, de quebra, ainda se desentende com alguns astros. Se precisa viajar ou lidar com pessoas de outras cidades, é melhor ouvir sua intuição e não baixar a guarda. No trabalho, a melhor política é não comentar sobre os seus planos com qualquer um nem confiar demais em pessoas que não são tão próximas assim. Um segredo pode ser exposto, por isso, cuidado com o que comenta nas redes sociais. O astral fica mais descontraído à noite e o romance recebe ótimas energias. Também pode ter boas novas na paquera se está a fim de alguém que mora longe.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A entrada da Lua em Sagitário traz à tona seu lado mais sociável e animado, além de estimular o desejo de se divertir na companhia das pessoas próximas, especialmente os amigos. Mas como nem tudo é perfeito, e o astral anda pesado no céu nesta quinta, vai ser preciso esforço extra para manter a atenção nas tarefas do dia a dia se não quiser enfrentar atrasos e cobranças. As finanças também pedem cautela extra depois do almoço, porque há risco de perder dinheiro investindo em projetos e promessas mirabolantes. A boa notícia é que as energias melhoram à noite e uma boa dose de paixão pode animar o romance ou ajudar aquela paquera a engrenar de vez

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender dos astros, sua mente pode se voltar para assuntos mais sérios hoje e sua ambição tem tudo para crescer. Porém, as energias astrais trazem desafios e avisam que vai ser difícil lidar com rivalidade ou puxada de tapete no trabalho. Talvez seu lado crítico fique mais evidente nos relacionamentos pessoais, mas faça um esforço para manter a harmonia à sua volta, Peixes. Pense duas vezes antes de falar para não magoar alguém, seja nas redes sociais ou nas rodas mais próximas de conhecidos. Ainda bem que o romance promete momentos maravilhosos e segue blindado pelos astros à noite. Se está só, há chance de embarcar em uma amizade com benefícios.