Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Trabalho duro e muito foco serão a receita perfeita para dar conta de tudo o que aparecer pela frente no serviço hoje, Áries. As coisas correm com mais tranquilidade se puder ficar no seu canto, mostrar seu lado responsável e agir com foco na hora de interagir com os outros. A saúde também precisa de uma atenção extra. Mas cuidar dos seus assuntos com tanta dedicação vai acabar compensando, tá? E como o Sol segue em seu paraíso astral, a sorte pode dar uma mãozinha quando menos espera! Isso vale principalmente para a conquista, ainda mais se colocar o seu charme em ação. Com o mozão, reserve tempo para se divertir e tente driblar a rotina.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a Lua em seu paraíso destacando seu charme, tudo indica que as coisas devem correr bem nesta quinta. Você também conta com uma dose extra de sorte e pode aproveitar as good vibes pra fazer uma fezinha, comprar um rifa, etc. Foque nas tarefas que exigem criatividade, contato com pessoas, novas ideias ou vendas. O Sol também segue protegendo os assuntos que envolvem a família e a casa, sinal de que dá pra fazer as pazes com o pessoal se andou se estranhando com eles. Se depender das estrelas, vai se sair muito bem na conquista e pode se surpreender com tantos contatinhos. Você e o mozão podem curtir programa mais romântico, mesmo que seja em casa.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender das estrelas, talvez as coisas não sejam tão divertidas quanto você gostaria. O jeito é redobrar o esforço e colocar todo o seu foco em cuidar das tarefas de rotina no serviço. Quem trabalha em casa ou com a família, seja em home office ou de outra maneira, pode se surpreender com o tanto que o serviço deve render. Trocar ideias com os colegas ou colocar o papo em dia com os amigos pode ser a melhor maneira de desligar da rotina e dar uma animada nos momentos de lazer. À noite, curtir seu canto e relaxar será uma ótima pedida se já encontrou a sua cara-metade. A conquista anda meio devagar, mas um bom papo será a sua arma secreta pra virar o jogo.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O Sol segue iluminando as suas finanças e você pode aproveitar para colocar as contas em dia, programar o orçamento e até cobrar um dinheiro que estavam te devendo. A comunicação também segue em alta, por isso, aposte na sua habilidade para escolher bem as palavras e convencer os outros. No trabalho, fica mais fácil se expressar, ampliar os contatos, conhecer gente bem colocada, enviar emails… Aproveite para corrigir um mal-entendido ou melhorar a interação com os outros. Também há sinal de novidades e muita diversão nos momentos de folga, inclusive na paquera. O diálogo com o mozão também melhora e podem até conversar sobre algo mais delicado.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Nesta quinta, os assuntos envolvendo dinheiro ganham destaque e você pode aproveitar essas energias astrais para colocar as coisas em ordem nas finanças. Mantenha os pés no chão e aposte na praticidade para cuidar de qualquer imprevisto, meu cristalzinho. É verdade que o dinheiro não vai cair do céu, mas com coragem e muito esforço pra dar conta do serviço, você vai sair lucrando no final das contas! Ainda bem que o Sol segue firme e forte em seu signo, enviando energia e disposição para encarar o que aparecer pela frente. Mas é preciso cautela com a possessividade tanto na paquera quanto em uma relação mais estável. Não sufoque o mozão, tá?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O Sol continua infernizando seu astral e pode sinalizar alguns desafios nesta quinta. A melhor opção é ficar mais na sua, redobrar o cuidado pra não exagerar uma situação desfavorável nem bater de frente com os colegas no trabalho. Mas também há boas notícias hoje, bebê, já que a Lua reforça suas energias e traz mais disposição para correr atrás dos seus interesses. Se conseguir conciliar essas vibes, ouvindo sua intuição sobre o momento de recuar e de ir em frente, nada será capaz de atrapalhar seus planos! Confie no seu charme se está a fim de alguém, mas sem exagerar na pressão nem atropelar as coisas. Com o mozão, seu jeito autêntico tem tudo para fazer sucesso.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você começa esta quinta sonhando com paz e sossego, querendo só ficar de boa no seu canto, sem compromissos e obrigações. Mas como não dá pra deixar de lado o serviço, o jeito é cuidar de algumas tarefas no seu ritmo para não se sobrecarregar. Ouça seu sexto sentido para não deixar nada ao acaso e confira os detalhes, tá? O Sol estimula seu lado sonhador e solidário, sinal de que pode se sentir bem se tiver a oportunidade de ajudar alguém necessitado. Um astral de mistério apimenta a paquera, mas preste atenção à sua intuição para fugir de ciladas, bebê. Com o mozão, deixe as diferenças de lado e aproveite para curtir um programa mais sossegado.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você conta com uma boa dose de energia para correr atrás de projetos mais ambiciosos nesta quinta, Escorpião. O sol segue iluminando o ponto mais alto do seu horóscopo e você não vai se contentar com nada que seja mais ou menos. É um bom momento para rever planos a longo prazo, definir onde deseja chegar até fazer algumas correções de rota, se achar que as coisas não estão se desenrolando como gostaria. O desejo de reunir os amigos e matar a saudade promete animar os momentos de lazer. A sintonia no romance também melhora, especialmente se vocês dois tiverem muito em comum. Alguém da turma pode bancar o cupido se seu coração está vago.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, você tem tudo para começar o dia com muitos sonhos e projetos ambiciosos, Sagita! Talvez seja necessário um empenho extra para deixar as coisas em ordem, botar o serviço em dia, ajustar seus planos… Vale a pena tirar um tempinho para pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns ajustes mais concretos para dar aquele up na vida profissional. E com o Sol atiçando a sua curiosidade, qualquer oportunidade de sair da rotina e viver novas experiências também será bem-vinda. Você estará mais exigente na vida amorosa, mas se relaxar e deixar as coisas correrem sem tantas cobranças, pode ter ótimas surpresas no romance ou na conquista.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O seu lado aventureiro segue a todo vapor graças às energias enviadas pela Lua e você vai sonhar com altas aventuras. Errado não tá, mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa logo cedo, por isso, use a disciplina do seu signo para manter o foco nas tarefas. Se tiver a oportunidade, pode ser uma boa ideia gastar o excesso de energia praticando exercícios físicos, especialmente se for ao ar livre. O Sol estimula você a se desapegar do que não tem mais sentido em sua vida, no momento deixe as coisas fluírem e abra espaço para novidades, inclusive na paquera. Você tem tudo para curtir os momentos a dois com leveza e bom humor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Logo cedo, mudanças e imprevistos podem surgir e bagunçar um pouco os seus planos. Mas não se assuste: se for flexível, há boas chances de identificar oportunidades incríveis que vão cruzar o seu caminho quando menos espera! No trabalho, você pode surpreender com sua astúcia se prestar atenção ao seu sexto sentido. Os relacionamentos contam com as ótimas energias do Sol, sinal de que deixar o isolamento um pouco de lado pode ser a melhor opção no momento. Um certo ar de mistério anima a conquista. Você pode seduzir geral se souber usar seu magnetismo pessoal. A vida a dois reserva novidades, mas a paixão estará pegando fogo!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com a Lua destacando seu lado sociável, os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção nesta quinta. Errado não tá, mas tente direcionar essa energia toda para algo produtivo, seja iniciando uma sociedade, uma parceria ou começando um projeto em equipe no serviço. O Sol avisa que será preciso manter o foco nas tarefas para não perder tempo sonhando acordada. Só tenha cautela para não se sobrecarregar em excesso, afinal, a saúde também pede mais atenção da sua parte. Ouça seu corpo! A vida a dois estará no centro das suas atenções e os momentos a dois têm tudo para serem perfeitos. Tá na pista? Se já tem alguém em vista, sinalize que está a fim de compromisso.