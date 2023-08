Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

O sabadão começa tranquilo e a vontade ficar mais tempo na cama tem tudo para crescer se tiver a chance, aproveite! Depois, os assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção, mas tudo vai correr às mil maravilhas e não há motivos para se preocupar. Se precisa encarar o trabalho hoje, a dica dos astros é priorizar as tarefas rotineiras ou que exigem praticidade.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Sabadou, Gêmeos, e você vai contar com ótimas energias para administrar os recursos que já possui. As suas habilidades nas finanças estão em alta e você pode identificar boas oportunidades de engordar a carteira apenas olhando com atenção ao seu redor. Aproveite para focar na carreira logo cedo e batalhar pelo reconhecimento que merece.

Touro

de 21/4 a 20/5

Hoje, sua habilidade para expressar suas ideias e se entender com os outros estará mais evidente. Aproveite para dar uma adiantada no serviço, encontrar soluções criativas para as tarefas e mandar emails, por exemplo. O contato com os amigos também está em alta e vai ser divertido reunir o pessoal, colocar o papo em dia e matar a saudade.

Câncer

de 21/6 a 21/7

O fim de semana começa animado e você vai contar com energia extra para focar em projetos pessoais que estavam precisando de um empurrãozinho para virarem realidade. Ou no trabalho, se precisa terminar algo que ficou pela metade. As viagens contam com excelentes vibes logo cedo e sua curiosidade também cresce se não der pra cair na estrada, vale dar uma volta pela cidade.

Leão

de 22/7 a 22/8

A Lua segue infernizando seu astral hoje, mas as coisas devem correr melhor do que espera, meu cristalzinho. O sabadão começa perfeito pra quem tem planos de descansar, relaxar e deixar o estresse da semana para trás. Ouça seu sexto sentido para descobrir se vale a pena manter a programação ou se é melhor fazer alguns ajustes e ficar no seu canto.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Você começa a o sabadão com grandes sonhos e esperanças, Virgem, e vai sobrar disposição para transformálos em realidade. Juntar forças será a melhor pedida para alcançar seus objetivos no trabalho, por isso, melhore a convivência com os colegas. As amizades também contam com as melhores vibes e seu lado mais sociável pode surpreender.

Libra

de 23/9 a 22/10

Com seu lado ambicioso em alta, vai ser fácil concentrar a atenção nas atividades de rotina e correr atrás de tudo o que precisa da sua atenção no serviço. Talvez precise de paciência para lidar com o trabalho primeiro e deixar a diversão para depois. Os cuidados com a aparência e a saúde também recebem vibes maravigolds e você pode colecionar elogios se caprichar no visual.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Sabadou, bebê, e a vontade de curtir os momentos de lazer tem tudo para dar o tom do final de semana! Se precisa trabalhar, priorize as tarefas em equipe logo cedo, quando você conta com uma dose extra de carisma para contagiar todo mundo ao redor. Mas se tiver a oportunidade de viajar, agarre sem pensar duas vezes, Escorpião.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

O final de semana começa pra lá de agitado em casa! Pode se preparar para algumas mudanças, seja com a troca de endereço, boas novas para a família ou aquela repaginada no seu cantinho. No trabalho, agir com cautela e apostar em tarefas de rotina, sem desprezar seu sexto sentido, ajuda a desviar das pegadinhas que podem pintar no seu caminho.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Sabadou, Caprica, e logo cedo os relacionamentos contam com ótimas vibes! Você terá facilidade para se entender com quem está à sua volta, seja no trabalho ou na vida pessoal. A habilidade para se expressar também cresce e pode ajudar a encontrar um jeito de ficar numa boa com todo mundo, mantendo a harmonia à sua volta.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Você começa o sábado com muita garra para encarar qualquer desafio, inclusive no trabalho. Talvez tenha que ralar mais do que gostaria, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado e virar dindim no bolso. Aí eu vi vantagem! Se está procurando trabalho, suas chances serão melhores logo cedo. A saúde também pede mais atenção da sua parte.

Peixes

de 20/2 a 20/3

O final de semana começa às mil maravilhas e a Lua segue enviando excelentes energias. Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com as pessoas, inclusive no trabalho. Mas é nos momentos de lazer que a sua estrela tem tudo para brilhar! A sorte também estará ao seu lado é um ótimo momento para comprar uma rifa.

