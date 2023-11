Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

O mês começa com um astral perfeito para fazer novos contatos, ampliar seu círculo de conhecidos e viver experiências diferentes enquanto corre atrás dos seus sonhos. À tarde, pode pintar atrito ou desentendimento nas amizades, mas não há muito com o que se preocupar, desde que não misture assuntos envolvendo dinheiro.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Com a Lua ativando sua ambição, você começa o mês com força total para correr atrás dos seus interesses e dar aquela atenção especial à carreira. Ajustes sutis na sua imagem podem render elogios e influenciar o que os outros pensam a seu respeito, mas não deixe que o passado abale a sua confiança. A sorte também vai sorrir para você, meu cristalzinho.

Touro

de 21/4 a 20/5

Câncer

de 21/6 a 21/7

Se depender das estrelas, pode se preparar para encarar novidades e transformações neste início de mês. O astral é favorável para descartar algumas coisas que estão encostadas, cortar alguns gastos, rever o orçamento e até economizar um pouco. A comunicação ganha destaque a partir de agora e os seus contatos podem ser importantes para abrir novas portas.

Leão

de 22/7 a 22/8

Nesta terça, os astros colocam os relacionamentos em destaque e você fará o que puder para deixar a solidão bem longe, meu cristalzinho. E pra começar o mês com a bola toda, saiba que as finanças contam com as melhores vibes, sinal de que pode pintar aumento, bônus e até promoção no seu caminho. Eu ouvi um amém? Pena que nem tudo é perfeito!

Virgem

de 23/8 a 22/9

A Lua entra em Aquário nesta madrugada e manda um recado: concentre sua atenção em algumas tarefas que ainda estão pendentes. Talvez seja preciso um pouco mais de foco para não se distrair durante o serviço, mas a boa notícia é que vai sobrar imaginação e curiosidade para explorar novos caminhos. A saúde pode se beneficiar se deixar os exageros de lado.

Libra

de 23/9 a 22/10

Você começa o dia com a bola toda, meu cristalzinho, e as estrelas enviam as melhores energias. Bota fé que agora vai! A Lua brilha em seu paraíso astral e há chance de ter boas novas inclusive em jogo, aposta, sorteio ou rifa. Mas nem tudo são flores e também podem surgir alguns perrengues à tarde, inclusive com os amigos. No trabalho, use e abuse da criatividade.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Nesta madrugada, a Lua se muda para Aquário e coloca assuntos familiares em destaque. O trabalho também pode exigir dedicação redobrada, meu cristalzinho, mas talvez tenha que equilibrar a dedicação profissional e o tempo que dedica ao pessoal de casa. Caso contrário, vai rolar cobrança, viu? À tarde, os relacionamentos contam com as bênçãos dos astros.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Se depender da Lua, o dia promete muita agitação. A partir de agora, você vai se expressar com facilidade, o que ajuda a expandir seus contatos. As redes sociais também ficam movimentadas e pode se surpreender com novas oportunidades. Aproveite para entrar em contato com os amigos e colocar o papo em dia, mesmo que seja apenas através de mensagens ou das redes.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

As finanças prometem concentrar a maior parte da sua atenção nesta terça, meu bem. Mas, no que depender das estrelas, você em tudo para sair ganhando, especialmente se tiver que lidar com negócios, herança, documentos ou dinheiro de terceiros. À noite, porém, é melhor pisar no freio: cuidado com compras por impulso ou gastos em excesso.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Com a entrada da Lua em seu signo, você pode se divertir muito botando o papo em dia com pessoas queridas, fazendo novos contatinhos por aí, paquerando, jogando charme… No trabalho, saiba ceder em alguns pontos para manter a paz com colegas. Negociar, ao invés de impor suas ideias, pode trazer vitórias e poupar problemas.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Talvez você comece o dia com a energia lá embaixo, Peixes, querendo paz e sossego. Mas se não for possível, saiba que a sua intuição segue afiada e você pode usá-la a seu favor. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós e adie o que precisa de colaboração dos colegas para um outro momento, se for possível. Agora, se tiver que encarar algo complexo.

