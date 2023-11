Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Finalmente sextou e hoje tem novidade de Mercúrio, que ingressa no setor da saúde em seu Horóscopo e promete elevar sua vitalidade física e mental. Como estará domiciliado, o astro tem força dobrada e também vai colocar em evidência os assuntos de trabalho. Mas, como nem tudo é perfeito, hoje a ansiedade pode aumentar e não vai ser tão fácil controlar.

Touro

de 21/4 a 20/5

Trago primeiro as good news ou as tretas, bebê? Vamo logo para a parte boa, assim já levanta seu astral e prepara o terreno para encarar o lado chatinho desta sexta. Hoje Mercúrio muda de signo e cenário, trazendo bons estímulos e mais força de vontade para você retomar planos e projetos que sempre desejou por em prática.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Hoje o céu tá um fervo só e muitas coisas vão rolar, algumas bem legais e outras nem tanto, meu docinho! Sol e Lua abrem a sexta em ótimo aspecto e garantem uma manhã propícia para se destacar no trabalho e ganhar dinheiro. Pra melhorar, Mercúrio ingressa em Virgem e deixa a sua inteligência tinindo, sinal de que você terá alto rendimento nos estudos.

Leão

de 22/7 a 22/8

Trago verdades, meus amores, mas já adianto que nem todas podem agradar o paladar. Embora esteja no seu paraíso, hoje a Lua troca vibes tensas com alguns astros, recomendando cautela extra com as demandas profissionais no período da manhã e muito juízo com a grana na parte da tarde. Pegue leve para não dar ruim com chefes nem gastar por impulso.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Você vai sextar com boas energias, disposição e bemestar, mas hoje a Lua não está muito amiguinha e se estranha com vários astros ao longo do dia. Além de sinalizar bagacinhas e tensões na vida pessoal e familiar, ela instiga seu lado inquieto, ansioso e precipitado. Explore seu jeito centrado para diminuir a irritação e mantenha a calma para não se desentender com ninguém.

Libra

de 23/9 a 22/10

Além de Marte, agora Mercúrio também passa a agir no seu inferno astral e com essas energias concentradas em um setor complicadinho, é bom se precaver, bebê! Hoje há tendência de alimentar caraminholas e duvidar das suas próprias competências, mas você pode e deve virar esse jogo. Espante os pensamentos negativos e tenha fé.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Sextou com “s” de sucesso para os escorpiamores que sonham com melhorias na carreira e nos ganhos. Sol e Lua trocam likes logo cedo e prometem um período oportuno para você mostrar o que sabe, marcar pontos com a chefia e faturar. Só não convém se distrair com probleminhas pessoais ou amorosos porque pode perder um tempo precioso.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Diz aí, minha consagrada, animada para sextar e aproveitar o fds? Errada não tá e o dia começa mesmo redondinho para você fazer mil planos e contatos. A Lua segue toda poderosa no seu signo e faz aspecto maravigold com o Sol, indicando surpresas positivas e novidades em passeios ou viagem. Mas sempre tem um porém e hoje quem pode atazanar é a vida familiar e profissional.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Alô, Caprica, tô vendo aqui que hoje o céu tá um agito e muita coisa vai acontecer. Pela manhã, a Lua sorri para o Sol e estimula seu progresso profissional, fortalecendo sua capacidade de concentração e organização. Mas depois ela vira a casaca e recomenda mais traquejo e jogo de cintura em seus contatos. Tenha cautela para não ser intransigente nem arranjar conflitos.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Alô, Caprica, tô vendo aqui que hoje o céu tá um agito e muita coisa vai acontecer. Pela manhã, a Lua sorri para o Sol e estimula seu progresso profissional, fortalecendo sua capacidade de concentração e organização. Mas depois ela vira a casaca e recomenda mais traquejo e jogo de cintura em seus contatos. Tenha cautela para não ser intransigente nem arranjar conflitos.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Sextou e o céu convida você a ir atrás das suas ambições, peixinha! Os astros garantem vitalidade de sobra pela manhã e revelam que agora é hora de realizar suas metas. Sua motivação para pegar firme no serviço será melhorar de vida, mas não se distraia com outros assuntos ou pode comprometer seu tempo, seu rendimento e até o seu prestígio com a chefia.