Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Julho está por um triz, mas ainda dá tempo de acelerar o passo e conquistar o que deseja e quem joga no seu time é seu regente. Em sintonia com a Lua, Marte duplica seu dinamismo e promete uma manhã superprodutiva no trabalho. O período será top para agilizar seus interesses, colocar o serviço em dia e ainda faturar uma grana extra.

Touro

de 21/4 a 20/5

Ótimas vibes marcam presença de manhã e seu astral fica nas alturas, meu cristalzinho! Você saberá o que quer, vai contagiar quem estiver por perto com seu pique e não hesitará para ir atrás do que ambiciona. Além de mostrar mais coragem e disposição, vai contar com sorte, carisma e também com o apoio de quem convive ou trabalha.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

A Lua troca likes com Marte logo cedinho e dá um baita incentivo para você colocar seus planos em prática, minha consagrada! Terá garra, confiança e determinação de sobra para realizar o que pretende no trabalho, isso sem falar que pode receber apoios importantes, sobretudo de parentes e pessoas mais chegadas. Mas convém mexer seus pauzinhos e não esperar a batata assar.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Hoje não deve faltar oportunidade para você incrementar sua renda, bebê, e quem avisa é Marte, que agita sua Casa da Fortuna e fica em paz com a Lua no período da manhã. Isso quer dizer que quanto mais determinação, garra e empenho você tiver, maiores serão as chances de encher a carteira e o melhor é que há possibilidade de começar algo lucrativo em sua própria casa.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Se depender do céu, hoje você vai mostrar toda determinação que possui e não pensará duas vezes para batalhar pelo que deseja. Lua e Marte despejam vibes superpositivas para agilizar seus interesses na parte da manhã e prometem ótimos resultados. Você pode ter ideias incríveis e iniciativas mais arrojadas para vender seu peixe, atrair ganhos e melhorar de vida.

Libra

de 23/9 a 22/10

A Lua cresce em sua Casa da Fortuna e o dinheiro na carteira, bebê! Concentrese nos seus interesses financeiros e não deixe uma oportunidade passar em branco pela manhã porque será o melhor período do dia para você negociar e faturar. Só não convém comentar a respeito dos seus planos, investimentos e estratégias com ninguém.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Quer notícia boa, escorpianjo? Então toma! A Lua segue o baile no seu signo, troca likes com Marte e promete uma manhã das mais produtivas em tudo que você fizer. Sua agilidade, capacidade realizadora e inteligência estão tinindo no trabalho e há boas chances de pegar um projeto ou atividade nova que pode te trazer muita satisfação.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

O dia pode não estar animado e movimentado como seu signo gosta, só que pelo menos você vai contar com mais foco e determinação em suas atividades e terá mais força de vontade para se concentrar em seus interesses. A manhã deve render no serviço e o período também é oportuno para cuidar de assuntos que envolvam negociação de dívida, imposto, taxas e seguro.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Capricornianjos já levantam com a corda toda e quem vai recarregar as baterias e os ânimos é Marte, que forma aspecto maravigold com a Lua pela manhã. A dupla promete ótimas vibes para realizar mudanças, tratar de interesses com amigos e se envolver com atividades diferentes. No trabalho, o espírito de cooperação vai dar as cartas e o clima solidário deve favorecer o entrosamento com colegas e chefes.

Aquário

de 21/1 a 19/2

A Lua segue no topo do seu Horóscopo, troca likes com Marte e garante que a manhã será ideal para investir em suas ambições, bebê! Você vai contar com energia abundante e terá muita garra para pegar firme em seus interesses. Não vai faltar vitalidade para se destacar na profissão e essa disposição toda também deve influenciar seus ganhos.

Peixes

de 20/2 a 20/3

Metade da semana já foi, mas seu entusiasmo e confiança estão em alta nesta quarta e você pode fazer muitas coisas, principalmente na parte da manhã. Sua curiosidade e vontade de aprender aumentam e tudo indica que vai se dar bem em pesquisas, estudos e atividades inovadoras. No entanto, bagacinhas podem surgir depois do almoço e desentendimentos não estão descartados.