Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

de 21/3 a 20/4

Quintou com ótimas promessas das estrelas e recadinhos especiais da Lua e de Vênus, que vão turbinar seu carisma, sua sorte e sua vitalidade. Seus encantos estarão em evidência e suas principais qualidades vão atuar em favor do seu sucesso, seja na profissão, seja nos contatos pessoais. Cuidados com o visual farão você ficar ainda mais irresistível.

Touro

de 21/4 a 20/5

Um céu de brigadeiro comanda o seu astral e o dia já começa com excelentes promessas do Sol e de Netuno, que deixam seu jeito mais sociável e acendem o farol da sua criatividade. Aproveite para renovar seu círculo de amizades e dar asas à sua imaginação, pois não faltarão ideias férteis e inteligentes para você se destacar, sobretudo no trabalho.

Gêmeos

de 21/5 a 20/6

Os caminhos se abrem para o seu progresso e se depender das principais energias astrais, o dia tem tudo para ser de glórias e vitórias no lado profissional e material. Hoje as suas competências e habilidades ficam cristalinas e você também vai contar com mais determinação, foco e inspiração para chegar aonde quer, minha consagrada!

Câncer

de 21/6 a 21/7

O Sol segue todo poderoso aí no seu signo e hoje despeja vibes superpositivas que vão blindar o seu astral, cancerilover! O reizinho sorri para Netuno e promete novidades espetaculares que devem repercutir em seus ganhos e nos planos para o futuro. Aquelas mudanças com as quais vem sonhando podem ser viabilizadas e você vai dar um passo importante para consolidar seus ideais.

Leão

de 22/7 a 22/8

Alerta de spoiler pra o seu bolso, leãozinho! Hoje a Lua migra para sua Casa da Fortuna e dá carta branca para você tirar a barriga da miséria: bora lá se ligar nas oportunidades que devem surgir para incrementar seus ganhos. Há boas perspectivas para faturar com coisas que você sabe e gosta de fazer, portanto, mãos à obra! Também pode realizar negociações vantajosas.

Virgem

de 23/8 a 22/9

Querendo notícia boa, bebê? Hoje tem e não é pouca, não! O dia já começa maravigold graças ao excelente aspecto que o Sol faz com Netuno, sinal de uma quintafeira perfeita sem defeitos com amigos, conhecidos, gente próxima e querida, como o mozão. Tudo deve fluir numa ótima em suas relações pessoais e você pode conseguir algo que há tempos vem desejando

Libra

de 23/9 a 22/10

Quintou e você tá cheia de planos, librinha? Bora lá correr atrás dos seus interesses porque a Lua fecha parceria com Vênus, dando o maior incentivo para você lacrar, lucrar e realizar tudo o que pretende. Mas convém agir rápido porque essa canja astral só dura até a hora do almoço e a Lua pode trazer contratempos à tarde, quando ingressa no signo anterior ao seu.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

Escorpiãozinho, meu chapa, hoje você tem motivos de sobra para agradecer, pois o céu tá lotado de boas energias e tudo deve rolar do jeitinho que gosta. Logo pela manhã, Lua e Vênus pavimentam os seus caminhos para o sucesso e há chance de alcançar vitórias importantes na carreira. Aposte alto em suas habilidades e mostre o que sabe para chegar aonde quer.

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Sonhando em dar uma repaginada no visual e ostentar um look bem charmoso, minha consagrada? Então aproveite para cuidar da sua aparência na parte da manhã, pois o momento tá propício para valorizar sua beleza – você vai ficar um arraso! O período também será benéfico para fazer coisas diferentes e criativas que podem render um dinheirinho extra.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Taí um dia oportuno para levar vantagem em acordos, alianças e parcerias, cabrinha! Os astros acentuam sua habilidade para lidar com as pessoas e seu dom para convencer, sinal de que você vai mandar muito bem no trabalho e pode realizar ótimas negociações ao lidar com grana, ainda mais se seguir seus instintos. Nos contatos, as chances de sucesso crescem a partir da tarde.

Aquário

de 21/1 a 19/2

O fds nem chegou e você já está bolando a programação, bebê? É, no período da manhã não vai faltar vontade de dar olé nos compromissos, arrumar a mala e partir pra aventura, de preferência com seu amorzinho a tiracolo. Mas vamo com calma porque o Sol e Netuno avisam que tem muito chão para trilhar e trabalho para realizar nesta quinta-feira.

Peixes

de 20/2 a 20/3

O Sol segue iluminando seu paraíso e hoje troca vibes maravilindas com Netuno, seu astro, anunciando um dia feito sob medida para você brilhar em tudo o que fizer, principalmente se investir em seus talentos e encantos. Além de contar com sorte e imaginação de sobra, você terá facilidade para cativar a simpatia alheia, vai dar um banho de criatividade no trabalho e pode receber elogios da chefia.

